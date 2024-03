Android 15 va redéfinir le multitâche : retour de la barre des tâches classique

L’introduction d’Android 12L en 2022 a marqué une étape importante pour Google, offrant enfin une attention particulière aux écrans plus grands, comme les tablettes, après des années de focalisation sur les smartphones. L’un des changements majeurs fut la barre des tâches, fixée en bas de l’écran, promettant une commutation et un multitâche rapides entre les applications. Une fonctionnalité depuis longtemps adoptée par les ordinateurs de bureau, son arrivée sur Android semblait donc tout à fait logique.

Cependant, cette première barre des tâches s’est avérée quelque peu encombrante. Une barre immobile occupant de l’espace en bas de l’écran, nécessaire ou non. Bien qu’il fût possible de la masquer temporairement, par défaut, elle restait toujours visible, limitant l’espace écran sur les appareils à grand écran qui n’étaient pas aussi grands qu’une tablette de 14 pouces.

Avec Android 13 QPR2, les choses ont changé. La barre des tâches a été remplacée par une barre en forme de pilule qui apparaissait après un rapide balayage et disparaissait après quelques secondes. Cette innovation a été lancée sur la tablette et le smartphone pliable de Google et, avec Android 14, elle a finalement été étendue à d’autres appareils à grand écran.

La nouvelle barre des tâches est sans doute plus conviviale pour la plupart des utilisateurs, mais les utilisateurs qui multitâchent intensivement pourraient ne pas partager cet avis, puisque cela nécessite plus de glissements et de tapotements pour accéder à ce que l’on souhaite lorsque la barre des tâches n’est pas persistante. Cependant, selon Mishaal Rahman d’Android Authority, Google travaille sur une solution à ce problème dans une version à venir d’Android.

Comme découvert lors de l’examen des nouvelles fonctionnalités de la Developer Preview 2 d’Android 15, la barre des tâches « toujours présente » fait son retour, mais avec une nouveauté.

Une nouveauté très attendue

En faisant glisser la barre des tâches vers le haut, en maintenant longuement cet espace vide, un interrupteur étiqueté « toujours afficher la barre des tâches » apparaît comme par magie. Activez cette option, et la barre des tâches retrouve son apparence classique. Désactivez-la, et le nouveau style flottant revient. C’est le meilleur des deux mondes, et cela dépend entièrement des préférences de l’utilisateur.

Ceci est un signe très encourageant pour l’avenir d’Android 15, et les possibilités qu’il apportera s’il est adopté par d’autres fabricants de matériel original sont une grande victoire pour les utilisateurs d’Android à l’échelle mondiale. La perspective d’une personnalisation et d’une personnalisation accrues est excitante, et j’ai hâte de voir comment cela continuera à évoluer à l’avenir.