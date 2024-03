Nouveau visage pour Notepad : Microsoft intègre un correcteur orthographique

L’application Notepad de Microsoft, longtemps délaissée, continue de recevoir de nouvelles fonctionnalités. La fonctionnalité de base de l’application Notepad ne l’a pas empêché d’être utilisé pour prendre des notes rapides, éditer des fichiers de configuration et tout ce qui s’ensuit. Les plus audacieux d’entre vous l’ont peut-être même utilisé pour stocker des mots de passe à un moment ou à un autre. Pourtant, Microsoft s’est donnée pour mission de rendre Notepad moins dépouillé et un peu plus riche en fonctionnalités, surtout depuis la disparition définitive de WordPad.

La semaine dernière, Microsoft a ajouté un correcteur orthographique à l’application Notepad. À l’origine, Notepad était une version très simplifiée de Microsoft Word, mais il commence désormais à ressembler de plus en plus à Word avec chaque mise à jour successive.

La dernière mise à jour de l’application Notepad, la version 11.2402.18.0, est en cours de déploiement auprès des membres Windows Insiders dans les canaux Canary et Dev pour Windows 11, et apporte un ajout important : la fonctionnalité de vérification orthographique. Avec cette nouvelle mise à jour, Notepad met désormais en évidence les mots mal orthographiés, ce qui facilite l’identification et la correction des erreurs. En outre, la fonctionnalité de correction automatique a été intégrée pour rectifier les fautes de frappe courantes au fur et à mesure que les utilisateurs tapent. Si l’application Notepad pense que vous avez mal orthographié quelque chose, il peut essayer de le corriger dans la version correcte.

Les mots mal orthographiés sont automatiquement soulignés en rouge, tout comme ils le sont dans les correcteurs orthographiques de n’importe quelle application ou service. Vous pouvez cliquer, toucher ou utiliser le raccourci clavier Maj + F10 sur un mot mal orthographié pour afficher les orthographes suggérées et mettre immédiatement à jour le mot en sélectionnant une suggestion. Vous avez également la possibilité d’ignorer des mots dans un seul document ou de les ajouter au dictionnaire pour éviter qu’ils ne soient à nouveau signalés comme des erreurs.

Le correcteur orthographique de Notepad prend également en charge plusieurs langues.

Une aubaine pour les utilisateurs

Bien que la vérification orthographique soit activée par défaut pour certains types de fichiers, elle est désactivée par défaut pour les fichiers journaux et d’autres types de fichiers généralement associés au codage — après tout, elle pourrait effectivement nuire à ces types de fichiers. Si vous n’aimez pas du tout avoir un correcteur orthographique ou automatique, vous pouvez activer ou désactiver ce paramètre globalement ou pour des types de fichiers spécifiques dans les paramètres de l’application Notepad ou temporairement pour le fichier en cours via le menu contextuel.

Si vous souhaitez la tester, cette version actualisée de Notepad sera très certainement intégrée à la prochaine mise à jour majeure de Windows 11, et peut-être même avant, sous la forme d’une petite mise à jour de l’application. Microsoft vient de déployer une mise à jour de Windows 11 en février, et une autre est attendue pour l’automne.