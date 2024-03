OnePlus Nord CE 4 : La révolution de la charge rapide approche

OnePlus s’apprête à enrichir sa gamme avec le lancement du tout nouveau smartphone Nord, prévu pour le 1er avril. La marque saupoudre petit à petit d’excitantes révélations sur son futur modèle. Une récente annonce a suscité l’intérêt en révélant que le OnePlus Nord CE 4 bénéficierait de la charge la plus rapide jamais vue sur un modèle Nord.

De nouvelles informations viennent éclairer davantage les capacités impressionnantes de cet appareil, notamment sa vitesse de charge et son taux de rafraîchissement d’écran.

OnePlus India, relayé par Android Central, affirme que le OnePlus Nord CE 4 se distinguera par une charge ultra-rapide de 100 W, le hissant au sommet de la gamme Nord en termes de vitesse de charge. La promesse est alléchante : « une journée d’autonomie en seulement 15 minutes de charge ».

Du côté de l’écran, OnePlus ne lésine pas sur les détails. Le futur smartphone devrait arborer un écran AMOLED offrant une résolution full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité exemplaire.

Bien que la taille exacte de l’écran demeure un mystère, les attentes s’orientent vers un écran d’environ 6,7 pouces, reprenant ainsi les dimensions de son prédécesseur. Avec de telles spécifications, le Nord CE 4 semble vouloir s’imposer comme une référence sur le marché des smartphones de milieu de gamme.

Le point des configurations

Il se murmure que le Nord CE 4 pourrait être une version remaniée de le Ace 3V, récemment lancé en Chine, bien que certaines différences puissent marquer les deux modèles, notamment en ce qui concerne les spécifications de l’écran. Contrairement à la résolution de 2 772 x 1 240 pixels de le Ace 3V, le Nord CE 4 propose un écran full HD+ (une résolution full HD+ commune étant de 2 220 x 1 080 pixels), ce qui pourrait représenter une légère régression.

En outre, une des configurations du Nord CE 4 devrait offrir 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, extensible par une carte microSD jusqu’à 1 To. OnePlus promet de révéler d’autres caractéristiques clés dans les jours précédant le lancement. Les amateurs de la marque feront bien de rester à l’affût pour plus de détails.