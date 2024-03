WhatsApp se dote de l’IA de Meta : Une révolution dans la messagerie instantanée

L’intelligence artificielle (IA) est omniprésente de nos jours et il serait assez naïf de ne pas reconnaître son rôle transformateur dans notre utilisation quotidienne des appareils.

Meta, en particulier, se positionne en leader de l’intégration de l’IA dans ses plateformes, et les utilisateurs de WhatsApp, Messenger et Instagram aux États-Unis ont déjà eu un aperçu de ses capacités. Mais bientôt, interagir avec l’IA de Meta pourrait devenir encore plus fluide.

Selon WABetaInfo, Meta développe une nouvelle fonctionnalité pour WhatsApp permettant de poser directement des questions à l’IA de Meta depuis la barre de recherche de l’application. Cela signifie qu’il ne sera plus nécessaire de démarrer manuellement des conversations séparées avec l’IA.

Une nouvelle invite sous la barre de recherche, « Demander à l’IA de Meta », devrait éliminer des étapes supplémentaires, rendant l’interaction avec l’IA incroyablement plus pratique, et éviterait l’inesthétique raccourci vers l’IA de Meta qui gênait l’accès à vos messages.

En fait, si vous avez déjà utilisé ChatGPT, l’IA de Meta vous semblera familière puisqu’elle est conçue comme une assistante polyvalente. Cependant, un avantage de ce chatbot est qu’au lieu de devoir le rechercher, vous taperez simplement votre question dans la barre de recherche. WhatsApp envisage même de proposer des invites suggérées pour stimuler votre créativité avec l’IA.

Un avenir vers l’IA

Cette fonctionnalité est encore en développement et apparaîtra probablement dans une future version de l’application. En attendant, WhatsApp nous montre son engagement total envers l’IA, notamment avec le développement présumé d’outils de retouche d’image alimentés par l’IA pour sa plateforme.

Les nouvelles fonctionnalités de WhatsApp nous offrent un aperçu d’un avenir où l’IA est profondément intégrée dans nos applications quotidiennes. Ce n’est probablement que le début, et j’ai hâte de voir quelles autres innovations Meta et d’autres géants technologiques nous réservent.