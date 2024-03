L’IA au cœur de l’iPhone 16 : Apple prêt à revoir sa copie en termes de RAM et de stockage

À une époque où la qualité de la caméra et la rapidité des processeurs étaient les principaux arguments de vente, l’IA a pris une place centrale, avec Google et Samsung qui bénéficient déjà de leur position de précurseurs. Apple, soucieux de ne pas rester à la traîne, prévoirait d’intégrer des fonctionnalités basées sur l’IA dans l’iPhone 16, nécessitant potentiellement une augmentation de la RAM.

Traditionnellement, Apple a adopté une approche plus conservatrice en matière de RAM et de stockage, comme en témoigne l’équipement des modèles de base de ses smartphones onéreux avec seulement 128 Go de stockage. Cependant, des rapports contradictoires ont émergé fin décembre concernant la RAM de l’iPhone 16.

Tandis qu’un rapport initial suggérait que les nouveaux smartphones d’Apple pourraient conserver la même quantité de RAM que les modèles existants, un autre rapport a indiqué que les variantes iPhone 16 et 16 Plus bénéficieraient de davantage de RAM.

La nécessité pour Apple d’augmenter la RAM et le stockage dans l’iPhone 16 est d’autant plus pressante avec l’intégration de l’IA. Les modèles d’IA dépendant des données générées par divers composants de l’appareil, comme les mouvements tactiles, les caméras et les capteurs, une augmentation du stockage est envisagée pour nourrir ces modèles de données. En conséquence, Apple pourrait équiper les nouveaux smartphones de davantage de mémoire flash NAND, portant le stockage de base à 256 Go.

Il est également possible que la société décide d’augmenter à la fois la RAM et le stockage, standardisant ainsi 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour toute la gamme.

A recent interesting report has come out from a Korean securities firm. – Some analysts speculate that the RAM capacity of the iPhone 16 will increase due to on-device AI. However, Apple is reportedly researching to run on-device AI using NAND flash instead of RAM. – I also… pic.twitter.com/U4XYg62X3A — Revegnus (@Tech_Reve) March 23, 2024

Prêt pour l’IA

Cette tendance à augmenter la RAM et le stockage n’est pas unique à Apple ; Samsung a également augmenté la RAM de base de 8 Go à 12 Go sur le Galaxy S24 Ultra cette année, et le Pixel 8 Pro commence avec davantage de RAM que le Pixel 7 Pro. Bien que de nombreuses fonctionnalités d’IA sur les Galaxy S24 et Pixel 8 soient alimentées par le cloud, si Apple emprunte cette voie, l’iPhone 16 pourrait ne pas nécessiter d’augmentation significative de la RAM ou du stockage.

Enfin, Apple envisage de collaborer avec OpenAI (les créateurs de ChatGPT), Google et le chinois Baidu pour intégrer des fonctionnalités d’IA dans l’iPhone 16. La société semble reconnaître que son propre modèle de langage a besoin d’améliorations, ce qui indique une volonté de mettre de côté sa fierté pour solliciter l’aide d’autres entreprises.