iOS 18 : Une révolution IA et personnalisation à l’horizon

iOS 18 se profile comme une mise à jour majeure pour les utilisateurs d’iPhone, marquant peut-être la plus ambitieuse à ce jour selon les insiders et les rapports de Bloomberg. Prévue pour être annoncée officiellement à la WWDC 2024, cette mise à jour se distingue par une intégration poussée de l’intelligence artificielle (IA), visant à améliorer significativement l’expérience utilisateur à travers diverses applications et fonctionnalités.

La sortie d’iOS 18 est anticipée pour septembre 2024, suivant une tradition bien établie des précédentes versions d’iOS. Avant cela, une version bêta pour les développeurs devrait être disponible juste après la keynote de la WWDC, avec une version bêta publique attendue un mois plus tard environ.

Parmi les nouveautés marquantes, iOS 18 devrait proposer une version revue de Siri, dotée d’une intelligence accrue grâce à l’exploitation de modèles de langage avancés. Cette mise à jour mettrait également l’accent sur l’intégration de l’IA dans l’application Messages, permettant par exemple de compléter automatiquement des phrases ou de répondre à des questions. Apple Music bénéficierait aussi de cette avancée avec la création de playlists génératives, personnalisées pour les utilisateurs. D’autres applications comme Keynote et Pages intégreraient des fonctionnalités d’IA générative, tandis que Xcode pourrait aider les développeurs à écrire des applications plus rapidement grâce à l’IA.

Apple semble avoir été motivé par l’émergence rapide d’outils d’IA tels que ChatGPT, Google Gemini et Microsoft Copilot, cherchant à intégrer des fonctionnalités analogues dans iOS pour ne pas rester à la traîne. La société testerait ses propres technologies d’IA et Large Language Model, en s’appuyant notamment sur l’API ChatGPT d’OpenAI pour certains tests internes.

iOS 18 introduirait également le support du RCS, améliorant les communications entre iPhone et appareils Android en proposant des fonctionnalités similaires à iMessage, comme les accusés de réception ou les indicateurs de frappe, ainsi que la possibilité d’envoyer des images et vidéos de haute qualité.

Une plus grande personnalisation

En termes de compatibilité, bien que la liste définitive des appareils éligibles reste à confirmer, il est probable que les modèles à partir de l’iPhone 11 soient pris en charge par iOS 18. Les modèles plus anciens pourraient ne pas bénéficier de cette mise à jour, mais Apple pourrait surprendre en étendant le support à des appareils plus anciens, suivant l’exemple de Google qui s’est engagé à fournir sept ans de support logiciel pour sa série Pixel 8.

Au-delà des améliorations liées à l’IA, des rumeurs suggèrent que iOS 18 pourrait comporter des ajustements visuels, bien que les détails spécifiques restent incertains. Une attention particulière serait également portée à rendre les AirPods Pro plus utiles pour les personnes malentendantes grâce à un nouveau mode aide auditive.

Gurman a également évoqué une plus grande personnalisation de l’écran d’accueil de l’iPhone, suggérant que les utilisateurs pourraient s’attendre à des fonctionnalités analogues à celles qu’Android propose depuis longtemps, comme la capacité d’ajouter des widgets. Apple a déjà fait des pas dans cette direction avec l’introduction de widgets sur l’écran d’accueil dans iOS 14 en 2020 et la personnalisation de l’écran de verrouillage dans iOS 16 en 2022, permettant aux utilisateurs d’ajouter des widgets et de personnaliser l’apparence de leur écran de verrouillage.

Ces informations, combinées à l’anticipation générale autour de cette mise à jour, font d’iOS 18 un sujet brûlant dans l’univers Apple, avec des attentes élevées tant de la part des utilisateurs que des experts de l’industrie

L’étape suivante est donc l’attente de la WWDC pour avoir un premier aperçu officiel d’iOS 18, la date de la conférence devant être annoncée prochainement.