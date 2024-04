Strava révolutionne l’entraînement cycliste avec « Meilleures efforts »

Strava, l’application de fitness plébiscitée par les amateurs de sport, vient d’étendre sa fonctionnalité « Meilleures efforts », auparavant réservée aux coureurs, aux profils d’entraînement pour le cyclisme. Cette innovation permet aux cyclistes abonnés à Strava Premium de mettre en évidence leurs meilleures efforts en termes de distance, de dénivelé, de montées, de temps sur différents intervalles et de puissance. Toutefois, cette fonctionnalité reste exclusive aux abonnés payants, à l’instar des Meilleures efforts pour la course.

Selon un communiqué de presse de Strava, 77 % des cyclistes actifs ont réalisé leur meilleur effort en 2023, et 33 % en février de cette année. Tout comme pour la course, la version cycliste de cette fonction peut être consultée en bas de la page « Vous » sur l’application mobile de Strava. Cette fonction compile les données de cyclisme pour aider les athlètes à contextualiser leurs progrès et leurs performances, en affichant les trois meilleures efforts dans les cinq catégories mentionnées.

Introduite pour les coureurs en 2023, la fonctionnalité a été largement adoptée selon Strava. Les Meilleures efforts sont présentées comme une liste de « records personnels » dans l’historique de cyclisme de l’utilisateur, permettant de toujours connaître, par exemple, ses trois meilleurs temps sur 10 km et de savoir quand ils sont battus.

Pour ceux qui craignent de passer à côté de leurs meilleurs temps et statistiques puisque la fonctionnalité vient d’être lancée, Strava assure que les activités seront analysées rétroactivement pour identifier les meilleures efforts.

Il sera nécessaire de disposer d’un capteur de puissance

Bien que la fonctionnalité Meilleures efforts ne soit pas nouvelle pour les coureurs, les cyclistes auront besoin d’un équipement supplémentaire pour en tirer le meilleur parti : un capteur de puissance. Ce dispositif, qui mesure la force exercée sur les pédales, fonctionne avec votre téléphone pour ajouter une métrique supplémentaire que Strava peut suivre, à la différence des capteurs comme ceux de fréquence cardiaque ou de vitesse, qui réagissent à vos mouvements.