Vous utilisez Strava ? Vous disposez d’une nouvelle fonction de messagerie de type WhatsApp

À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs de Strava pourront envoyer des messages privés à d’autres utilisateurs dans l’application. Dans un premier temps, vous pourrez envoyer des messages directs et des messages de groupe.

L’entreprise a annoncé aujourd’hui que la fonction de chat dans l’application permettra aux utilisateurs de « coordonner leurs aventures, de se connecter pour trouver de l’inspiration ou des conseils, de partager leur parcours, et bien plus encore ».

Strava est déjà un réseau social bien établi pour les athlètes. L’application permet aux utilisateurs d’enregistrer et de partager leurs exploits sportifs avec leurs amis et les personnes qui les suivent. Avec l’ajout de la messagerie, la plateforme vise à donner plus de profondeur au service.

En effet, cette fonctionnalité est destinée à motiver vos amis sur la plateforme ou à coordonner des activités de groupe. Il sera intéressant de voir comment les utilisateurs de Strava s’approprient la messagerie.

La version inaugurale de la fonction de messagerie de Strava, lancée aujourd’hui, proposera deux options : la messagerie directe individuelle et la messagerie de groupe. Les utilisateurs pourront partager des activités et des itinéraires dans les messages afin de faciliter la coordination et la célébration. Les utilisateurs peuvent personnaliser les noms des groupes, utiliser des GIF et envoyer des réactions aux messages — des fonctions de messagerie standard que l’on retrouve dans n’importe quelle application.

Le danger de l’ajout de la messagerie à toute plateforme est le harcèlement et les personnes bizarres qui se glissent dans vos messages instantanés. Instagram, TikTok et d’autres réseaux sociaux peuvent souvent devenir des pseudo-sites de rencontre et il n’est pas irréaliste d’imaginer que les athlètes ayant des intérêts similaires pourraient se tourner vers Strava de la même manière.

Des fonctions axées sur la confidentialité

Heureusement, Strava dispose de certaines fonctions de confidentialité. Vous pouvez limiter les messages aux personnes qui vous suivent, à vos amis communs ou à « personne ». Cette dernière option signifie que personne ne pourra vous envoyer de message en premier, mais que vous pourrez entamer des conversations avec d’autres personnes. Ces paramètres déterminent également qui est autorisé à vous inviter à participer à des discussions de groupe. Cette option est automatiquement définie en fonction de la visibilité de votre profil, mais vous pouvez modifier vos préférences individuelles en matière de messagerie dans les paramètres.

Pour l’instant, la messagerie Strava s’arrête là. Toutefois, au début de l’année 2024, Strava prévoit d’ajouter d’autres fonctionnalités telles que le téléchargement de photos, la possibilité de partager des messages et des événements à partir des Clubs Strava, ainsi que la messagerie sur un sujet spécifique au sein des Clubs.