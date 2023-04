Strava intègre Spotify dans sa dernière mise à jour

Strava, la célèbre application de suivi de la condition physique, a annoncé une nouvelle intégration in-app avec Spotify. Cette intégration permet aux utilisateurs d’écouter de la musique, des podcasts et des livres audio tout en enregistrant leurs activités sur Strava.

Grâce à l’intégration avec Spotify, les utilisateurs peuvent désormais lire, mettre en pause, reprendre, sauter et parcourir leurs listes de lecture directement à partir de l’écran d’enregistrement Strava. Pour utiliser cette fonctionnalité, un lien unique entre les deux plateformes sera nécessaire.

Cette nouvelle intégration évite aux utilisateurs gratuits et Premium de Spotify de passer d’une application à l’autre et leur permet de puiser facilement dans la motivation qui les pousse à bouger, selon la société.

« L’un de nos principaux objectifs chez Spotify est d’être présent partout où se trouvent nos auditeurs, que ce soit lors d’une course à pied, à la salle de sport ou dans n’importe quel endroit entre les deux. Cette intégration avec Strava est une autre façon d’accompagner nos auditeurs et de leur permettre de se connecter en toute transparence à la musique et à l’audio qu’ils aiment », a déclaré Ian Geller, vice-président du développement commercial chez Spotify.

Pour marquer l’occasion, Spotify a décidé de céder le contrôle de ses playlists « Workout » les mieux notées à Strava le 20 avril. Les utilisateurs de Spotify pourront écouter les sons créés par Strava à partir de la semaine prochaine.

Spotify a également révélé certains des titres et artistes les plus écoutés dans les listes de lecture générées par les utilisateurs avec les termes « workout », « run », « exercise », « cardio », « cycling » et « gym » aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Inde, en France, en Espagne, en Allemagne et au Japon entre le 1er et le 31 mars. « I’m Good (Blue) » de Bebe Rehxa et David Guetta, « INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow) » de Lil Nas X et Jack Harlow, et « Unholy (feat. Kim Petras) » de Sam Smith et Kim Petras figurent parmi les chansons d’entraînement les plus diffusées au cours du mois écoulé.

Disponibilité

Cette nouvelle fonctionnalité a commencé à être déployée aujourd’hui et est disponible pour les abonnés gratuits et les abonnés Strava Summit. N’oubliez pas que vous aurez besoin d’un abonnement premium à Spotify pour écouter de la musique sans publicité sur l’application Strava.

Mateo Ortega, vice-président des partenariats connectés de Strava, a déclaré à propos de cette annonce :