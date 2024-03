WhatsApp permet d’épingler jusqu’à trois messages dans une discussion

Meta a introduit une mise à jour significative sur WhatsApp, transformant la manière dont les utilisateurs peuvent gérer leurs messages importants. Désormais, il est possible d’épingler non pas un, mais jusqu’à trois messages dans une conversation, permettant ainsi de garder les informations cruciales toujours visibles en haut de la discussion, juste sous le nom et les onglets du menu.

Cette fonctionnalité enrichie permet aux utilisateurs de définir la période pendant laquelle le message restera épinglé, offrant une flexibilité tant dans les discussions privées que dans les groupes. Les utilisateurs peuvent épingler divers types de messages, qu’il s’agisse de textes, d’images ou de sondages.

L’annonce a été faite via un post sur X, soulignant que WhatsApp étendait sa fonctionnalité de messages épinglés pour autoriser l’épinglage de plusieurs messages sélectionnés. Bien que la fonctionnalité soit limitée à trois messages par conversation, elle représente une avancée notable par rapport à la limitation précédente.

if you like pinning a message, you’re going to love pinning three

📌 because you can now pin up to 3 messages in your chats

— WhatsApp (@WhatsApp) March 21, 2024