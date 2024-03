Nouvelle ère d’interaction sur Threads : swipez pour aimer

Il semble que Threads, la branche d’Instagram, tente de s’inspirer de Tinder. Threads continue d’innover en testant de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience utilisateur. La nouveauté actuelle est une fonctionnalité permettant de swiper sur une publication pour indiquer au système de recommandation que le contenu vous plaît.

Cette fonction avait déjà été repérée plus tôt dans le mois, certains utilisateurs ayant eu un accès anticipé.

L’officialisation de ce test vient de Mark Zuckerberg, Adam Mosseri (le responsable d’Instagram) et du compte officiel de Threads, confirmant ainsi les précédentes rumeurs. Pour l’instant, cette fonctionnalité est en phase de test limitée et accessible uniquement à un groupe restreint d’utilisateurs. Mosseri souligne que l’objectif est d’offrir aux utilisateurs davantage de contrôle sur leur expérience Threads.

Mosseri a partagé quelques captures d’écran de la fonctionnalité en cours de développement et a déclaré :

Nous commençons un test qui vous permettra de mieux contrôler votre expérience sur Threads. Certaines personnes pourront désormais glisser vers la droite sur un message pour l’aimer, ou vers la gauche pour montrer qu’elles ne sont pas intéressées. J’espère que cela vous permettra d’indiquer plus facilement si un message correspond à vos centres d’intérêt. N’hésitez pas à me faire part de vos commentaires.

En swipant à droite, vous « aimez » une publication, tandis que swipant à gauche, vous indiquez au système que le contenu ne vous intéresse pas. Cela permet aux utilisateurs de personnaliser leur page « Pour Vous », en influençant le contenu qu’ils souhaitent voir plus ou moins. Cette approche rappelle celle d’anciennes applications tierces pour Twitter, telles que « Tweetbot » ou « Twitterrific ».

Encore limitée

Bien que cette fonctionnalité ne soit actuellement disponible que pour un nombre limité de testeurs, vous pouvez aimer un message sur Threads en tapant sur l’icône en forme de cœur située en bas de ce message. Pour le contenu que vous souhaitez voir moins souvent, vous pouvez appuyer sur le menu à trois points dans le coin supérieur droit d’un message et appuyer sur Masquer. Vous pouvez également utiliser les options Mettre en sourdine et Ne plus suivre si vous ne souhaitez pas voir les messages d’un utilisateur ou d’un créateur spécifique.

Le début du test remonte au début du mois, et il semblait initialement que cette fonctionnalité était exclusive aux utilisateurs d’iOS. Il n’est pas encore clair si elle est désormais disponible pour les utilisateurs Android. Comme cette fonctionnalité est encore en phase de test limitée, on ne peut pas confirmer son accessibilité.

La nouvelle fonctionnalité a été testée peu de temps après que Threads a commencé à déployer une section de tendances dans son application et a donné un aperçu de l’intégration de fediverse. Cependant, Mosseri n’a pas donné d’informations sur la date de sortie possible de cette fonctionnalité.