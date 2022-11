La nouvelle Polar Ignite 3 est la meilleure smartwatch pour le suivi du sommeil

Que vous soyez à la recherche de la meilleure smartwatch, de l’un des meilleurs trackers d’activité ou que vous ayez simplement besoin d’une excellente montre de course, il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler de Polar. Lancé en 1977, Polar a commencé sa vie en suivant les battements de cœur des athlètes sur une piste de ski de fond finlandaise.

Aujourd’hui, la formule a été affinée, et la gamme Polar est élégante et bien pensée. Vous trouverez une gamme de smartwatches qui a un caractère distinct, sans paraître déplacée.

Après la Polar Ignite et la Polar Ignite 2, voici maintenant la Polar Ignite 3. Dotée d’une multitude de fonctionnalités pour vous aider à équilibrer votre style de vie, la Ignite 3 est conçue pour vous donner toutes les informations dont vous avez besoin sur vos habitudes de sommeil et d’entraînement.

La majorité des fonctions de la Polar Ignite 3 sont conçues pour vous aider à équilibrer votre style de vie avec votre rythme circadien. Cela commence par le sommeil. La Ignite 3 dispose de SleepWise, un outil qui analyse l’impact de votre sommeil sur votre journée, y compris une prévision de vos niveaux de vigilance et une estimation du moment où votre corps est prêt à s’endormir.

En plus de cela, Nightly Recharge et Sleep Plus Stages sont inclus depuis les itérations précédentes. Nightly Recharge mesure la capacité de votre corps à se remettre du stress et d’autres exigences quotidiennes pendant votre cycle de sommeil, tandis que Sleep Plus Stages suit le temps passé à différents stades du sommeil et évalue leur qualité.

L’exercice est la clé

Selon Polar, une fois que vous avez établi votre rythme de sommeil, l’exercice est la clé suivante pour votre rythme circadien. C’est dans cette optique qu’une multitude de fonctions utiles de suivi de la condition physique sont incluses, afin de rendre vos séances d’entraînement plus perspicaces. Il existe 150 profils sportifs prédéfinis, pour suivre avec précision toute activité que vous aimez. FitSpark vous propose des suggestions d’exercices à la demande, en fonction de votre état de préparation et de votre condition physique, tandis que le guidage vocal en cours d’entraînement vous donne des informations et des mesures en temps réel depuis vos écouteurs.

Après votre séance d’entraînement, Sources d’énergie vous donnera un résumé de l’énergie que vous avez utilisée pendant votre séance, en décomposant les graisses, les glucides et les protéines pour vous faire savoir ce que vous avez utilisé. Et, avec Smart Calories, vous recevrez une ventilation des calories brûlées pendant vos séances d’entraînement, ainsi que dans le cadre de votre activité régulière.

Sur le plan technique, la Ignite 3 est dotée d’un écran AMOLED de 1,28 pouce, d’un GPS double bande pour un suivi ultra-précis de votre position et d’une batterie longue durée qui peut durer jusqu’à 5 jours en mode montre ou vous offrir 30 heures d’entraînement continu. De plus, un nouveau processeur la rend deux fois plus rapide que la dernière génération de la Ignite.

La Polar Ignite 3 vous coûtera 329,90 euros et est disponible en Night Black, Purple Dusk, Greige Sand et en Brown Copper.