Sony suspend la production du PSVR2 : Stratégie face à un surplus de stock

Sony a décidé de suspendre temporairement la production de son dernier casque de réalité virtuelle, le PlayStation VR2, après avoir produit plus de deux millions d’unités.

Selon les informations de Bloomberg, cette décision vise à réduire l’inventaire invendu. Lancé en février dernier au prix de 599,99 euros, le PSVR2 était présenté comme un accessoire phare pour la PlayStation 5. Toutefois, les données de l’IDC indiquent que les expéditions ont diminué trimestre après trimestre.

Le PSVR2 connaît une baisse régulière de ses ventes depuis son lancement en 2023, étant devancé par le casque META Quest VR. Le casque PSVR2 de Sony fait face à une concurrence acharnée dans un marché qui cherche encore à perfectionner la technologie VR. Bien que le secteur de la réalité virtuelle soit promis à une croissance, le PSVR2 peine à trouver sa place.

Le manque de contenu semble être le talon d’Achille du casque. Bien qu’il soit compatible avec quelques grands titres tels que Horizon Call of the Mountain, Gran Turismo 7 et plusieurs jeux de la série Resident Evil, en plus d’une variété de jeux plus modestes, son prix élevé, supérieur à celui de la PS5, a placé la barre des attentes très haut.

Des défis analogues concernant le contenu ont été relevés pour les casques de réalité virtuelle de Meta et Apple.

Pas le seul ajustement

La pause dans la production n’est pas le seul ajustement chez Sony ; l’entreprise a également procédé à des licenciements touchant des équipes impliquées dans le développement de titres VR, notamment la fermeture de son studio de Londres et des répercussions sur Firesprite, le studio derrière Horizon Call of the Mountain. Ces licenciements pourraient affecter environ 900 employés, soit 8 % de l’effectif total de Sony.

Dans un effort pour enrichir le catalogue disponible sur son casque, Sony a récemment annoncé qu’elle expérimentait le support PC, promettant ainsi « aux joueurs du PSVR2 la possibilité d’accéder à davantage de jeux sur PC ». Le degré d’intégration du casque avec les titres PC reste à préciser, mais cette nouveauté est prévue pour plus tard dans l’année.