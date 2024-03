Galaxy S25 : L’aube d’une nouvelle ère technologique ?

La poussière vient à peine de retomber sur le Galaxy S24 et Samsung se réjouit du succès de la série, mais des rumeurs concernant le Galaxy S25 ont déjà commencé à faire surface. Si l’univers de la téléphonie mobile est en constante évolution, Samsung est déjà au centre des discussions avec des rumeurs circulant autour du futur Galaxy S25.

Bien que le Galaxy S24 vienne à peine de sortir, l’attention se porte déjà sur son successeur. Il semblerait que Samsung prévoie une refonte majeure pour la nouvelle génération de smartphones, le Galaxy S25, s’éloignant de l’esthétique familière établie depuis le Galaxy S21 en 2021.

Un changement de design est donc fortement pressenti, impulsé peut-être par la volonté de rester compétitif face aux innovations d’Apple, notamment les spéculations autour de l’écran de l’iPhone 16 Pro.

Un informateur sud-coréen réputé, yeux 1122, suggère que le Galaxy S25 présentera des différences notables tant dans son design que dans ses fonctionnalités hardware.

Parmi les changements anticipés, la taille de l’écran du modèle de base passerait de 6,2 à 6,36 pouces, reflétant une tendance croissante vers des écrans plus grands, même si cela pourrait déplaire aux aficionados de smartphones plus compacts.

Des changements de capteurs

Les innovations ne s’arrêtent pas là. Samsung envisagerait de remplacer le capteur Samsung GN3 actuellement utilisé dans ses modèles par un capteur Sony, un changement qui, bien que potentiellement controversé, souligne la détermination de Samsung à repousser les limites de la technologie mobile. Ce choix pourrait représenter un tournant pour la division des caméras de smartphones de Samsung, mais il semblerait que l’entreprise soit prête à prendre ce risque pour que le Galaxy S25 devienne le smartphone phare du marché.

Quant à la puissance interne, le Galaxy S25 Ultra, ainsi que les variantes de base et Plus, pourraient être équipés du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, promettant des performances qui pourraient surpasser la puce A18 de l’iPhone 16. Ce potentiel technique positionnerait le Galaxy S25 non seulement comme un leader en matière de design, mais aussi de performance.