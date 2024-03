Instagram veut révolutionner le partage avec la fonction « Publier dans le passé »

Instagram, considérée comme l’une des applications les plus prisées sur Android, pourrait bientôt intégrer une fonctionnalité novatrice qui modifierait la manière dont les utilisateurs interagissent avec la plateforme. Selon une capture d’écran récemment divulguée, il se pourrait que vous ayez la possibilité de postdater vos publications Instagram.

Le réputé Alessandro Paluzzi a partagé une image sur X (anciennement Twitter), révélant une potentielle fonctionnalité sur laquelle Instagram semblerait travailler. La capture d’écran montre une option intitulée « Post to the past » (Publier dans le passé), située parmi les options de partage. Bien que Paluzzi ne précise pas comment il a obtenu ces informations, il est connu pour ses révélations fiables concernant les nouveautés d’Instagram.

#Instagram is working on the ability to post to the past 👀 pic.twitter.com/R8Vh3eVE4u

—Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 14, 2024