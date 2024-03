Grok de xAI : l’IA open source qui défie les géants technologiques

Dans un mouvement considéré comme révolutionnaire pour la communauté de l’intelligence artificielle, xAI, l’entreprise dirigée par Elon Musk, a récemment franchi une étape significative dans le monde de l’intelligence artificielle en rendant public le code de base de son modèle IA Grok.

Ce modèle, qui n’inclut pas le code d’entraînement, est présenté comme un modèle à « 314 milliards de paramètres Mixture-of-Expert » sur la plateforme GitHub, marquant ainsi un jalon important dans la transparence et la collaboration dans le domaine de l’IA.

Dans une communication officielle, xAI a précisé que Grok-1, bien qu’impressionnant par sa taille, n’a pas été optimisé pour des applications spécifiques comme les conversations automatisées. L’entreprise souligne que le modèle a été développé sur une infrastructure « personnalisée », sans toutefois entrer dans les détails techniques. Ce flou autour de sa construction suscite curiosité et spéculation dans la communauté des développeurs.

xAI avait précisé en novembre 2023 que le LLM Grok avait été « développé au cours des quatre derniers mois », visant des applications telles que la génération de code, l’écriture créative, et la réponse aux questions.

Sous la licence Apache 2.0, Grok ouvre des perspectives fascinantes pour l’exploitation commerciale, permettant aux entreprises et aux développeurs d’intégrer cette technologie de pointe dans leurs propres projets. Cette démarche s’inscrit dans une tendance croissante où des entités telles que Meta et Google ont également partagé certaines de leurs créations en intelligence artificielle, stimulant ainsi l’innovation et la collaboration sectorielle.

Un souhait de Elon Musk

La mise à disposition de Grok intervient après que Musk ait annoncé sur X, la plateforme sociale précédemment connue sous le nom de Twitter, l’intention de xAI de libérer ce modèle. Initialement lancé sous forme de chatbot pour les utilisateurs Premium+ du réseau social X, Grok a la capacité d’interagir avec certaines données de la plateforme, une fonctionnalité qui, à noter, n’est pas présente dans la version open source.

Cette initiative pourrait transformer le paysage de l’IA, offrant un nouvel outil potentiellement révolutionnaire aux chercheurs et aux entreprises. Cependant, elle soulève également des questions sur l’avenir de l’intégration de l’IA dans nos vies, spécialement en termes de personnalisation et de sécurité des données.

Depuis l’acquisition de Twitter (maintenant X) par Musk, le code derrière ses algorithmes a été publié, et Musk a fréquemment critiqué les entreprises qui ne partagent pas leurs modèles d’IA, y compris OpenAI, qu’il a aidé à fonder et qu’il poursuit maintenant en justice.

Un excellent feedback à receuillir

Les entreprises ont adopté la stratégie de rendre leurs modèles partiellement ou totalement open source pour bénéficier du feedback de la communauté scientifique, améliorant ainsi leurs produits. Bien que de nombreux modèles de fondation d’IA soient entièrement open source, les modèles les plus utilisés restent souvent à source fermée ou proposent une licence open source limitée.