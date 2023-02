Comment utiliser Docker pour conteneuriser PHP et Apache ?

L’utilisation de Docker permet à votre application d’être polyvalente quant à la manière et à l’endroit où elle est déployée . Avec votre image, vous pouvez lancer une installation fonctionnelle de votre site en utilisant uniquement docker build et docker run dans votre terminal.

La mise sous Docker d’un service Web PHP est simple lorsqu’on utilise les images officielles. Vous pouvez facilement configurer Apache et PHP avec des extensions et vos propres fichiers de configuration.

L’utilisation de cette approche réduit la complexité. Vous n’avez pas besoin de télécharger et d’exécuter le script d’installation de Composer. En faisant référence à composer:2 , Docker extrait l’image et copie ensuite le binaire de Composer.

Ce fichier Dockerfile prend index.php et src dans notre répertoire de travail et les copie dans la racine du document Apache. Vous pouvez maintenant construire l’image et démarrer un conteneur à partir de celle-ci. Vous verrez que votre site est servi par Apache.

Les images Docker sont créées à partir d’un Dockerfile . Ce fichier contient des instructions qui sont utilisées pour construire l’image. Les instructions comprennent COPY , pour copier des fichiers et des dossiers dans le conteneur, et RUN , pour exécuter une commande dans le conteneur.