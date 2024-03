Apple renforce sa stratégie IA avec l’acquisition de DarwinAI

Apple est restée relativement silencieuse sur son avancée dans le domaine de l’IA générative, alors que ses rivaux comme Google et Microsoft l’ont déjà introduite partout, des smartphones Android aux PC Windows.

Cependant, la société n’est pas restée inactive. Bloomberg rapporte que Apple a acquis DarwinAI, une société qui prétend fournir un « système d’inspection visuelle de la qualité » soutenu par l’IA aux fabricants d’électronique. L’un des principaux chercheurs en IA de Darwin a également rejoint Apple, aux côtés d’un certain nombre d’autres collaborateurs.

Nous ne savons pas exactement quel produit de l’entreprise canadienne a suscité l’intérêt d’Apple, ni comment la société prévoit d’intégrer les travaux de DarwinAI dans son écosystème. Toutefois, le profil de DarwinAI sur Crunchbase nous donne quelques indices : « La technologie Generative Synthesis “AI building AI” permet un apprentissage profond optimisé et explicable ». Il ajoute que le travail de l’entreprise « élimine l’incertitude de la construction d’une meilleure I.A. ».

DarwinAI affirme avoir proposé sa technologie à plusieurs entreprises du classement Fortune 500. Étant donné le domaine d’activité de l’entreprise, il est plausible que la pile technologique puisse être utilisée dans le pipeline de production d’Apple.

La question de savoir si, et quand, Apple introduira l’IA dans des catégories de matériel comme l’iPhone et le Mac reste un mystère à ce stade. Cependant, l’acquisition de DarwinAI n’est pas la seule déclaration axée sur l’IA qu’Apple ait faite ces derniers mois, et certains de ses dirigeants n’ont pas vraiment hésité à le faire. En février, Tim Cook, PDG d’Apple, a également mentionné lors d’une conférence téléphonique sur les résultats que des fonctions d’IA générative seraient mises à la disposition des utilisateurs en 2024.

Apple va miser sur l’IA en 2024

En décembre 2023, Apple a discrètement publié des bibliothèques de modèles et des frameworks sous le groupe MLX qui fonctionneront sur son silicium natif, apportant potentiellement des astuces d’IA générative à la gamme Mac de la même manière que Qualcomm tente de servir avec sa plateforme Snapdragon X Elite pour Windows sur les machines Arm. Un autre rapport de Bloomberg indique que Apple a élargi son équipe interne chargée de tester les fonctions d’IA générative, avec pour objectif principal de mettre ces outils à la disposition des développeurs en 2024. Les rumeurs suggèrent que la première vague de fonctions d’IA générative d’Apple arrivera avec iOS 18, dont le lancement est prévu dans le courant de l’année.

En début d’année, les chercheurs d’Apple ont également détaillé un outil d’IA générative appelé Keyframer dans un document. Cet outil permet essentiellement aux utilisateurs de créer du contenu d’animation de la même manière que des modèles tels que Dall-E et Sora créent des images et des vidéos, respectivement. Il s’appuie intrinsèquement sur le modèle GPT-4 d’OpenAI, mais ajoute des graphiques vectoriels qui fonctionnent sur des images fixes.

L’équipe d’Apple a également publié un document modèle décrivant un outil d’IA qui permet aux utilisateurs de modifier des images à l’aide d’une description en langage clair. Il est intéressant de noter que le dernier fleuron de Qualcomm, le Snapdragon, présente également une fonction analogue qui permet d’éditer des médias à l’aide de la voix. En septembre dernier, une rumeur a indiqué qu’Apple travaillait sur des « modèles de base » visant à améliorer Siri — supposément de la même manière que Gemini pousse Google Assistant — et que l’entreprise dépenserait « des millions de dollars » chaque jour pour la formation à l’IA.

Avec la WWDC qui arrive à grands pas, on peut espérer ne pas avoir à attendre trop longtemps pour voir comment Apple compte exploiter ses avancées en matière d’IA dans ses prochains produits.