Microsoft Edge réinvente le gaming sur PC avec sa gestion de la RAM

Pour améliorer l’expérience des utilisateurs, notamment des joueurs, Microsoft Edge, le navigateur Web par défaut de Windows, teste une nouvelle fonctionnalité prometteuse. Microsoft teste un curseur d’utilisation de la mémoire vive dans la dernière version de Edge Canary. Ce paramètre oblige Edge à limiter sa consommation de mémoire et peut améliorer les performances d’autres applications sur votre système.

Le limiteur de RAM se trouve dans le panneau « Éléments essentiels du navigateur » de Edge, à côté des outils d’économie d’énergie et de navigation sécurisée. Cliquez sur l’icône représentant un petit cœur dans la barre d’outils Edge, sélectionnez la quantité maximale de mémoire vive que vous souhaitez que Edge utilise, puis passez à autre chose. C’est aussi simple que cela.

Contrairement à Google Chrome, qui est notoirement gourmand en mémoire, le navigateur Edge est plutôt léger. Je doute que cette fonctionnalité fasse une grande différence pour l’utilisateur lambda, bien qu’elle puisse être utile dans les jeux ou sur un PC sous-puissant. À cet égard, vous pouvez demander à Edge de ne limiter son utilisation de la mémoire vive que lorsqu’un jeu PC est ouvert. Mais, Microsoft ne propose pas d’autres options ou fonctionnalités avancées dans le cadre de ce test bêta.

Edge n’est pas le premier navigateur à mettre en place une limitation de l’utilisation de la mémoire vive. Opera GX, un « navigateur de jeu », a été livré avec un limiteur de RAM il y a 5 ans.

Néanmoins, il est agréable de voir cette fonctionnalité dans un navigateur Web principal, surtout s’il s’agit d’un navigateur concurrent de Google Chrome. Cependant, Edge et Chrome contiennent déjà des fonctions d’optimisation de la mémoire, telles que la mise en veille des onglets. Le système d’exploitation Windows étant responsable de la gestion des ressources du système, les avantages d’un limiteur de RAM intégré au navigateur sont quelque peu discutables. Votre PC devrait automatiquement allouer la quantité appropriée de mémoire système aux jeux vidéo et aux autres applications. Dans la plupart des cas, ce processus automatique fonctionne bien.

Réellement utile ?

Si les performances de votre PC vous posent problème lorsque Edge est ouvert, testez cette nouvelle fonctionnalité. Sachez simplement que Edge sera probablement plus lent. Soyez attentif, voyez si vos autres applications fonctionnent plus rapidement lorsque vous limitez l’utilisation de la mémoire de Edge, et s’il n’y a pas d’amélioration notable, je vous suggère de désactiver le limiteur de RAM.

Pour rappel, le limiteur de RAM de Edge est actuellement en version bêta. Si vous souhaitez tester cette fonctionnalité, vous devez installer la dernière version de Edge Canary. Le limiteur de RAM sera déployé dans les versions stables de Edge lors d’une prochaine mise à jour.