Lancement triomphal du Nothing Phone (2a) : 100 000 unités écoulées en un jour

Nothing vient de lancer son premier smartphone abordable, le Phone (2a), présenté comme une alternative abordable au modèle plus haut de gamme, le Nothing Phone (2). Proposé à 349 euros, il a été mis en vente le 12 mars et a déjà fait sensation en un jour.

Selon l’entreprise basée à Londres, dès le premier jour de commercialisation, le Phone (2a) a enregistré des ventes impressionnantes de 100 000 unités, dont 60 000 vendues uniquement lors de la première heure.

0 to 100,000 real quick 📈 pic.twitter.com/80YQcRaNBN — Nothing (@nothing) March 13, 2024

Cette performance est particulièrement notable alors que la marque cherche à se positionner comme un sérieux concurrent de l’iPhone, surtout à un moment où les ventes d’appareils comme l’iPhone d’Apple semblent s’essouffler.

Carl Pei, PDG et cofondateur de Nothing, a déclaré à Forbes que « le Phone (2a) redéfinit une catégorie souvent négligée, en apportant les innovations uniques de Nothing à des millions de nouveaux utilisateurs à travers le monde ». Vendre un nombre record de 100 000 unités en seulement 24 heures en est la preuve. Il a exprimé sa gratitude envers la communauté, les partenaires et l’équipe pour leur confiance.

Le Phone (2a) arbore l’emblématique design transparent de Nothing, accompagné d’un écran OLED de 6,7 pouces et de deux caméras arrière de 50 mégapixels. Il est notable que le Nothing Phone (2a) est le premier de la gamme à proposer une capacité de batterie de 5 000 mAh, surpassant ses prédécesseurs qui avaient des batteries de 4 500 mAh et 4 700 mAh.

Une grosse attente

Nothing affirme que la batterie conserve au moins 90 % de sa capacité originale après un minimum de 1 000 cycles de charge complets. Néanmoins, des tests en conditions réelles seront nécessaires pour confirmer cette affirmation.

Le Nothing Phone (2a) est disponible au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis.