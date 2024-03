SMIC crée une équipe de R&D chargée d’étudier la production de puces à 3 nm pour Huawei

Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), le titan de la fabrication de semi-conducteurs en Chine, redéfinit les règles du jeu dans l’univers des technologies avancées.

Face aux sanctions américaines interdisant l’accès aux équipements de lithographie à ultraviolets extrêmes (EUV), SMIC a bravé les obstacles en affinant son expertise avec les équipements existants de lithographie à ultraviolets profonds (DUV). Cette innovation a permis la production des chipsets Kirin 9000s 5G utilisés dans la série Mate 60 de Huawei, surprenant législateurs et concurrents internationaux.

Récemment, un rapport de Wccftech a révélé que SMIC a franchi une étape majeure en développant la capacité de produire des puces de 5 nm en utilisant la lithographie DUV. Ces avancées technologiques permettent de graver des motifs de circuits extrêmement fins sur des galettes de silicium, une prouesse essentielle pour soutenir la densité de transistors exigée par les processeurs modernes. Alors que les iPhone 15 Pro et Pro Max se distinguent actuellement par leur processeur fabriqué avec une finesse de gravure de 3 nm, SMIC ambitionne de massifier la production de puces 5 nm, défiant ainsi les normes établies sans l’équipement EUV.

Les implications de cette percée sont vastes. Les transistors plus petits permettent une densité plus élevée, boostant ainsi la performance et l’efficacité énergétique des puces. Avec des géants comme Samsung Foundry et TSMC visant la production de masse de puces 2 nm, et Intel se préparant pour le nœud 1,8 nm, le paysage des semi-conducteurs est en pleine ébullition.

SMIC ne se repose pas sur ses lauriers, prévoyant même une équipe de recherche et développement dédiée aux puces de 3 nm, malgré les défis imposés par l’absence de la technologie EUV.

Un prix très élevé

Cependant, cette audace technologique pourrait se traduire par des coûts de production élevés, SMIC anticipant de devoir facturer ses puces 50 % plus cher que celles de TSMC à nœuds comparables. Néanmoins, l’entreprise s’attend à bénéficier de subventions conséquentes du gouvernement chinois, soulignant une stratégie nationale ambitieuse dans le secteur des semi-conducteurs. Malgré les avancées, les défis restent colossaux, avec une industrie en constante évolution où les leaders mondiaux visent déjà des technologies de gravure encore plus avancées.

L’impact de SMIC dans l’écosystème technologique global reste à surveiller, notamment pour des géants comme Apple et Samsung. La réussite de Huawei avec ses Mate 60 Pro en Chine, équipés de puces 7 nm, témoigne de la dynamique du marché et de l’appétit pour l’innovation, indépendamment des normes actuelles de l’industrie.