Nouvelle ère pour Huawei avec HarmonyOS 4 : Testeurs recherchés !

Huawei lance une initiative d’ampleur pour son dernier cycle de tests bêta pour HarmonyOS 4, en quête de 2000 participants volontaires. Ce nouveau jalon dans le développement de HarmonyOS est crucial pour peaufiner le système d’exploitation avant son lancement officiel.

La fenêtre de candidature reste ouverte jusqu’au 30 mars, promettant une opportunité exclusive aux utilisateurs de contribuer à l’amélioration de cet OS innovant.

Parmi les 2000 testeurs, 200 chanceux auront l’unique opportunité de tester la version log de HarmonyOS, leur permettant d’expérimenter les fonctionnalités les plus avancées et de rapporter directement tout dysfonctionnement via le système intégré. Les 1 800 autres participants se verront attribuer la version non log, impliquant un processus manuel pour la remontée des bugs et des problèmes, assurant ainsi une couverture exhaustive des différents aspects du système.

L’appel est lancé exclusivement aux utilisateurs en Chine, avec une liste impressionnante d’appareils éligibles, incluant les dernières innovations de Huawei comme les séries Mate 60 et P60, ainsi que les tablettes MatePad Pro de dernière génération.

Cette diversité garantit que le feedback recueilli sera varié et représentatif des nombreuses configurations d’utilisation.

Des nouveautés très attendues

La récente version de HarmonyOS promet une révolution dans l’interaction utilisateur avec des améliorations significatives en termes de simplicité, de sécurité et d’efficacité. Des fonctionnalités novatrices sont au rendez-vous, notamment le thème Art Protagonist qui offre une personnalisation poussée de l’interface, et des améliorations notables en matière de connectivité Bluetooth et de performances système.

L’accent mis sur la sécurité est particulièrement notable, avec l’intégration d’un nouveau mécanisme de sécurité collaboratif entre les appareils et le cloud, assurant une détection rapide et précise des menaces potentielles, tout en minimisant les fausses alertes.

En participant à ce programme de test bêta, les utilisateurs auront non seulement la possibilité d’explorer les dernières innovations de Huawei, mais aussi de jouer un rôle actif dans l’évolution de HarmonyOS, contribuant ainsi à façonner un système d’exploitation qui répond véritablement aux besoins et aux attentes des utilisateurs modernes.