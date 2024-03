Xiaomi MIX Fold 4 : L’avant-garde des smartphones pliables est presque là

Xiaomi prévoit de rafraîchir sa gamme de smartphones pliables avec un nouveau fleuron, le MIX Fold 4. Bien qu’il faille attendre plusieurs mois avant de voir l’appareil, les premiers détails sur ce que le MIX Fold 4 pourrait contenir sous le capot viennent d’apparaître en provenance directe de Chine.

La populaire source Digital Chat Station affirme que le MIX Fold 4 sera équipé du Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, ce qui n’est pas surprenant étant donné qu’il s’agira d’un autre fleuron de Xiaomi, comme le souligne PlayfulDroid.

De plus, le smartphone pliable sera doté d’une mémoire vive de 16 Go et d’une mémoire interne de 1 To. Cette quantité de mémoire étant généralement réservée aux modèles phares les plus chers, nous nous attendons à ce que Xiaomi lance des versions moins chères avec un peu moins de mémoire.

En plus d’une grande quantité de mémoire et d’un processeur très puissant, le prochain smartphone pliable de Xiaomi sera doté de communications satellites bidirectionnelles et d’une batterie de plus de 5 000 mAh.

Un smartphone très léger

Selon la source, le MIX Fold 4 sera plus léger qu’un flagship pliable moyen, même si le smartphone abritera une batterie aussi énorme. De plus, l’appareil devrait être équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels et d’un téléobjectif périscopique.

Enfin, la source affirme que le MIX Fold 4 sera étanche et qu’il disposera d’un moteur d’axe x personnalisé. Étant donné que le précédent modèle pliable de Xiaomi a été lancé au troisième trimestre, nous nous attendons à ce que le MIX Fold 4 soit présenté à peu près à la même période cette année, du moins en Chine.