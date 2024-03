Nouvelle ère pour la Galaxy Watch : Samsung opte pour l’élégance carrée

Je me souviens que Samsung a lancé les premières Galaxy Watch, qui ressemblaient davantage à la Pebble ou à l’Apple Watch, toujours très appréciées. Bien sûr, l’entreprise a ensuite abandonné ce design carré pour un design circulaire, ce que Google a fini par suivre avec sa propre Pixel Watch.

Cependant, Samsung pourrait être prêt à revenir à ses racines. Selon SamMobile, Samsung prévoirait de revenir à un design carré pour sa Galaxy Watch. Ce changement marque une rupture avec le design circulaire des récents modèles.

Le nouveau design ressemblera aux anciens modèles tels que la Galaxy Gear, la Gear 2 et la Gear Live, qui étaient populaires il y a plus d’une décennie. Samsung a commencé par adopter un design circulaire avec la Gear S2, en introduisant une bague tournante.

Ce design est resté le même pour les générations suivantes, y compris pour les modèles actuels de la Galaxy Watch 5. La décision de revenir à une forme carrée est envisagée avec « enthousiasme » par Samsung, selon le rapport.

Si l’entreprise envisage de réintroduire la forme carrée, après 8 ans de design circulaire, il reste à voir comment Samsung mettra en œuvre ce changement et persuadera les clients habitués au design circulaire, ce qui représente un défi intéressant au vu de la popularité établie de sa série de Galaxy Watch circulaires

Pour la Galaxy Watch 7 ou non ?

On ne sait pas si ce changement sera mis en œuvre avec la prochaine série Galaxy Watch 7 ou s’il sera reporté à une version ultérieure, peut-être la Galaxy Watch 8 de 2025.

Si Samsung passe à l’action, les fans de smartwatches Android n’auront plus qu’une seule grande marque vers laquelle se tourner s’ils souhaitent conserver un design circulaire : Google et sa Pixel Watch. Étant donné que les appareils de Samsung et de Google n’ont pas encore réussi à s’entendre, il est préférable d’acheter un smartphone Pixel si l’on veut acheter la Pixel Watch. C’est tout ou rien dans ce monde.