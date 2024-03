Prochaine génération iPad Pro et iPad Air : Révolution ou évolution ?

En 2023, les adeptes de la mobilité Apple ont vécu une année singulière, marquée par l’absence de nouveaux modèles d’iPad, rompant ainsi avec la tradition annuelle de renouvellement. Cette attente s’est intensifiée lorsque, le 4 mars dernier, Apple a levé le voile sur des mises à jour matérielles sans pour autant combler les attentes des aficionados de l’iPad.

Selon Mark Gurman, le visionnaire de Bloomberg souvent cité pour ses prédictions précises sur Apple, cette absence n’est qu’un prélude à une vague imminente de nouveaux iPad. Gurman, connu pour ses sources fiables au sein de l’industrie, suggère que la patience est de mise, les prochains iPad Pro et iPad Air de nouvelle génération étant sur le point d’être annoncés.

Il semblerait qu’Apple opte pour une stratégie de communication plus discrète cette année, privilégiant une annonce soudaine sur son site dédié aux actualités plutôt que par un événement en grande pompe. Les rumeurs indiquent que cette révélation pourrait avoir lieu vers la fin mars ou en avril, période à laquelle les fans devraient rester attentifs.

La spéculation est également alimentée par l’anticipation d’une mise à niveau majeure, avec l’introduction possible de la technologie d’écran OLED pour le prochain iPad Pro, ce qui pourrait justifier un léger retard dans le calendrier habituel de lancement, dû à la complexité de cette innovation.

Les écrans OLED sont réputés pour leur précision des couleurs et leur contraste supérieurs, sans oublier une consommation énergétique réduite pouvant améliorer l’autonomie de la batterie, malgré un coût de production plus élevé.

Quelles innovations attendre ?

Au-delà de l’écran OLED, les changements attendus englobent également une possible redéfinition des tailles d’écran, avec un iPad Pro revu à 12,9 pouces et un iPad Air inédit, également prévu à cette même taille surprenante. Ces nouveautés pourraient créer un nouveau chapitre dans la gamme iPad, offrant une diversité plus large pour s’adapter aux préférences variées des utilisateurs.

Les spéculations vont bon train concernant les processeurs, les iPad Air étant susceptibles d’embarquer la puce Apple M2 tandis que les iPad Pro pourraient bénéficier de la puissance accrue de la puce M3. Les différences pourraient aussi toucher les méthodes d’authentification, l’iPad Air conservant potentiellement Touch ID et l’iPad Pro adoptant Face ID.

En parallèle, on peut s’attendre à de nouveaux accessoires comme le Pencil et le Magic Keyboard, ainsi qu’à des mises à jour majeures d’iPadOS, soulevant la question : pourquoi Apple choisit-elle de délaisser son format traditionnel d’événement pour ces annonces potentiellement révolutionnaires ?

Cette mise à jour sera-t-elle suffisante pour marquer le grand retour des iPads après une pause de plus d’un an ? C’est ce que toute la communauté tech attend de découvrir.