NVIDIA pivote vers la conception de puces personnalisées pour le cloud et l’IA

NVIDIA, le principal fournisseur mondial de puces d’IA, s’aventure dans un nouveau domaine d’activité en créant une unité dédiée à la conception de puces personnalisées pour les entreprises d’informatique sur le cloud et d’autres secteurs, y compris des processeurs d’IA avancés, selon des sources citées dans un récent rapport de Reuters.

Cette démarche stratégique vise à exploiter le marché florissant des puces d’IA sur mesure et à préserver la position dominante de NVIDIA face à la concurrence croissante qui cherche des alternatives à ses produits.

NVIDIA détient actuellement une impressionnante part de marché de 80 % dans le secteur des puces d’IA haut de gamme. Cette domination a largement contribué à sa valeur de marché, qui a bondi de 40 % cette année pour atteindre 1,73 billion de dollars, après une multiplication par plus de trois en 2023. Les principaux géants de la technologie tels que OpenAI, Microsoft, Alphabet et Meta Platforms, qui sont tous de fervents consommateurs des puces H100 et A100 de NVIDIA, envisagent désormais de développer leurs propres puces personnalisées afin d’optimiser l’utilisation de l’énergie et de réduire les coûts.

Selon Reuters, l’initiative de NVIDIA d’aider ces entreprises à développer des puces d’IA sur mesure pourrait potentiellement détourner les activités de concurrents tels que Broadcom et Marvell Technology. L’unité de puces personnalisées de l’entreprise, dirigée par Dina McKinney, un ancien cadre d’Advanced Micro Devices et de Marvell, se concentre sur l’accessibilité de la technologie de NVIDIA dans divers secteurs, notamment le cloud, le sans-fil 5G, le jeu vidéo et les secteurs automobiles.

La demande de puces personnalisées dans les datacenters devrait atteindre 10 milliards de dollars cette année et doubler d’ici 2025.

Diversifier ses activités

Le marché plus large des puces personnalisées était évalué à environ 30 milliards de dollars en 2023, ce qui représente environ 5 % des ventes annuelles mondiales de puces. L’entrée de NVIDIA sur ce marché représente un défi important pour Broadcom et Marvell, qui sont actuellement en tête de la conception de silicium personnalisé pour les centres de données.

Les ambitions de NVIDIA pourraient s’étendre au-delà de l’IA et des datacenters. L’entreprise serait en discussion avec le géant des infrastructures de télécommunications Ericsson pour une puce sans fil intégrant la technologie GPU de NVIDIA. En outre, des sources ont déclaré à Reuters que NVIDIA vise à pénétrer les marchés de l’automobile et des jeux vidéo, avec des plans pour cibler les consoles de nouvelle génération de Xbox et Sony, ainsi qu’une nouvelle version de la console Switch de Nintendo qui devrait être dotée d’un design NVIDIA personnalisé.