iOS 18 : Un accès exclusif à la version VendorUI pour les fournisseurs d’Apple

Seriez-vous surpris si je vous disais qu’Apple a commencé à envoyer iOS 18 à quelques personnes ? Après tout, la prochaine version du système d’exploitation pour smartphone d’Apple ne devrait pas être dévoilée avant le mois de juin prochain, lors de la conférence annuelle des développeurs WWDC. C’est à cette occasion que nous devrions découvrir toutes les glorieuses nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle qui feront leur apparition dans iOS 18.

Après la présentation de juin, Apple proposera la version bêta d’iOS 18 aux utilisateurs d’iPhone qui ne craignent pas de jouer avec l’autonomie de la batterie et les fonctionnalités importantes dont ils ont besoin pour travailler. Puis, en septembre, à peu près au moment de la sortie de la nouvelle série d’iPhone 16, Apple lancera officiellement iOS 18.

Selon MacRumors, des versions internes d’iOS 18 sont effectivement livrées à des usines et à des vendeurs qui ont quelque chose à voir avec la production de l’iPhone, peut-être en tant que fournisseurs.

Cette information provient d’un compte privé sur « X » qui a l’habitude de révéler les plans futurs d’Apple. La version d’iOS 18 qui est actuellement livrée est connue sous le nom de « VendorUI » et son accès serait strictement contrôlé. Chaque année, Apple envoie une version « VendorUI » de la prochaine version d’iOS aux usines à des fins de contrôle de la qualité.

La raison pour laquelle l’accès à cette version d’iOS est si surveillé est qu’elle peut contenir des références à de nouvelles fonctionnalités, à de nouveaux réglages et à des changements de marque. La version « VendorUI » d’iOS est livrée sans certaines applications et ne comprend que les applications nécessaires aux tests.

Une forte dose d’IA

Apple devrait doter iOS 18 d’une forte dose d’IA. Il y aura de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité basées sur l’IA, notamment des raccourcis vocaux qui permettraient à un utilisateur d’utiliser sa voix pour ouvrir certaines fonctionnalités d’accessibilité telles que VoiceOver, Voice Control, et d’autres.

Chaque version d’iOS comporte des versions différentes, la version Release étant celle que les consommateurs reçoivent chaque année en septembre. La version InternalUI est créée pour les ingénieurs logiciels d’Apple et contient des fonctionnalités inédites et non annoncées. Cette version présente généralement une variante de pré-production de l’interface utilisateur d’iOS. VendorUI est la version publiée actuellement et peut contenir des éléments d’interface utilisateur de pré-production, bien qu’elle soit conçue pour les tests de contrôle de qualité dans les usines.

Comme vous pouvez le supposer, NonUI n’est pas livré avec l’interface standard d’iOS et est conçu pour les ingénieurs en matériel et les machines d’étalonnage. Enfin, LLDiags ne comporte aucune interface utilisateur à l’exception d’un petit menu de diagnostic et cette version est utilisée pour les diagnostics de bas niveau.