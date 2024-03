Somfy innove pour l’économie d’énergie : Découvrez la nouvelle mise à jour TaHoma

Somfy renforce son engagement envers l’efficacité énergétique avec la mise à jour de son application TaHoma, lancée fin janvier.

Cette actualisation intervient dans un contexte d’augmentation des tarifs de l’électricité, soulignant l’importance d’adopter des comportements éco-responsables. La mise à jour introduit des fonctionnalités innovantes visant à réduire la consommation énergétique des utilisateurs sans perturber leur quotidien, offrant des alertes pour éviter le gaspillage et des scénarios pour optimiser l’utilisation énergétique de la maison.

Ces avancées incluent des notifications en cas de lumières allumées ou de fenêtres ouvertes, des conseils pour économiser l’énergie, ainsi que des scénarios personnalisés pour réduire la consommation en mode veille nocturne ou en période de vacances. La mise à jour promet également des conseils énergétiques hebdomadaires, aidant les utilisateurs à s’aligner sur une consommation plus verte.

L’accent est mis sur l’automatisation des volets et stores avec la TaHoma switch, permettant un contrôle à distance et des économies de chauffage pouvant atteindre 30 %. Cette fonctionnalité s’inscrit dans la volonté de Somfy de fournir une expérience utilisateur améliorée, conjuguant confort, économie et responsabilité environnementale.