Confidentialité et innovation: Copilot accède aux fichiers

Microsoft a récemment commencé à déployer une nouvelle fonctionnalité pour son assistant IA Copilot dans Windows, permettant à l’assistant de lire directement les fichiers sur votre PC, puis de fournir un résumé, de localiser des données spécifiques ou de rechercher des informations supplémentaires sur Internet.

L’intégration de Copilot dans Microsoft 365 et Windows 11 a déjà été poussée, et cette nouvelle fonctionnalité, bien qu’attrayante sur le papier, soulève des questions de confidentialité. L’idée d’une IA ayant accès à tous vos fichiers et pouvant transférer ces informations à Microsoft peut sembler inquiétante.

Cependant, il est rassurant de savoir que Copilot n’explorera pas vos fichiers au hasard. Selon @Leopeva64 sur X (anciennement Twitter), vous devez glisser-déposer le fichier dans la boîte de dialogue de Copilot (ou utiliser l’option « Ajouter un fichier »). Une fois le fichier chargé, vous pouvez demander à l’IA de procéder, par exemple, à un résumé.

It is now possible to add files to the Windows Copilot chat box, you can use the “Add a file” button or just drag and drop the file:https://t.co/k9GM6VeD63

February 29, 2024