Kodi 20.5 débarque: La dernière halte avant la révolution Kodi 21 Omega

Kodi, anciennement connu sous le nom de XBMC, est l’une des interfaces de centre multimédia les plus populaires avec un support pour une grande variété d’appareils. La prochaine mise à jour de Kodi 21 est sur le point d’être achevée, mais en attendant, l’équipe de développement a prévu une autre mise à jour pour la branche actuelle de Kodi 20.

L’équipe de développement de Kodi vient de publier Kodi 20.5, qui se veut « la dernière version pour la ligne Nexus ». C’est ce que les développeurs avaient annoncé pour la mise à jour Kodi 20.3 en janvier dernier, mais quelques bugs supplémentaires ont été découverts et devaient être corrigés.

Kodi 20.5 revient sur de nombreux changements apportés à la prise en charge des contrôleurs dans la mise à jour 20.4, parce qu’ils ont provoqué des « échecs massifs sur les appareils Android ». Elle corrige également un bug qui provoquait la fermeture de Kodi sur les appareils Android lors d’éventuels changements de mode de couleur, et la lecture audio a été améliorée pour correspondre à la prochaine mise à jour de Kodi 21 Omega.

La mise à jour inclut également la prise en charge de l’addon « inputstream. ffmpegdirect » pour Kodi sur iOS et tvOS, et des couleurs de marque ont été ajoutées pour la boutique Flathub sur Linux et potentiellement d’autres dépôts de logiciels. Quelques corrections mineures ont également été apportées aux bibliothèques utilisées par Kodi.

L’équipe Kodi a déclaré dans un article de blog : « Comme il s’agit d’une version ponctuelle, il n’y a pas de changements majeurs depuis la version précédente, et vous devriez pouvoir l’installer directement par-dessus toute installation existante de Kodi 20.x — en fait, cela se fera automatiquement sur de nombreuses plateformes. Cependant, comme pour toute installation de logiciel, sauvegardez vos données utilisateur au préalable si vous avez des doutes ou si vous avez quelque chose que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre (et faites-le absolument si vous optez pour une mise à jour majeure de la version) ».

Kodi 21 devrait arriver bientôt, car il est en phase de test bêta depuis quelques mois déjà. Elle se concentre principalement sur les changements sous le capot et sur la facilitation de l’amélioration et de la maintenance de Kodi dans les prochaines versions. Cependant, il y a quelques nouvelles fonctionnalités, comme la prise en charge de la lecture et de l’écriture des listes de lecture musicales M3U8, une meilleure prise en charge de Dolby Vision, une meilleure prise en charge du format audio passthrough sur les appareils Linux, et quelques améliorations visuelles pour Windows.