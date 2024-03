Wix révolutionne la création web avec son nouvel outil IA

Une des plateformes de création de sites Web les mieux notées jusqu’à présent, Wix, a annoncé le lancement de son tant attendu outil de création de sites Web assisté par l’intelligence artificielle.

Cette nouvelle fonctionnalité de Wix fonctionne de manière analogue à d’autres outils disponibles sur le marché. Elle commence par poser une série de questions, telles que le nom souhaité pour le site Web, la description de l’entreprise, et le type de services et produits proposés. L’IA utilise ensuite vos réponses pour créer un site Web sur mesure, complet avec images et textes. Elle fournit également des outils commerciaux dédiés, tels qu’une boutique en ligne et la gestion d’événements.

Après avoir exploré le nouveau site Web et confirmé votre satisfaction, vous serez dirigé vers l’éditeur de site Web habituel de Wix, où vous pourrez apporter les ajustements nécessaires avant de mettre votre site en ligne.

La popularité croissante de l’IA dans la création de sites Web

Wix a teasé le lancement de son nouveau constructeur de sites Web IA pendant plus de 7 mois, mais cette nouveauté est loin d’être la première incursion de Wix dans l’IA.

La plateforme héberge déjà plusieurs outils IA, tels qu’un assistant de codage IA pour les utilisateurs de Wix Studio, la génération d’images et de textes par IA, et des outils SEO alimentés par l’IA.

Le lancement du dernier outil IA de Wix fait suite à une série d’annonces analogues dans l’espace des constructeurs de sites Web.

Bien que les outils IA soient désormais prolifiques sur les plateformes de création de sites Web, Wix rejoint une courte liste, aux côtés de Hostinger et GoDaddy, qui proposent aux utilisateurs un site Web entièrement conçu et peuplé par l’IA, basé sur quelques prompts textuels.

Le constructeur de sites est disponible dans toutes les régions, mais seulement en langue anglaise.