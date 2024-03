Le plan de fabrication des puces IA d’Intel est dévoilé

Comme beaucoup d’autres entreprises, Intel envisage un avenir où l’intelligence artificielle (IA) sera un élément essentiel de toutes les technologies que nous utilisons. Pour que cela devienne une réalité, Intel, géant de l’industrie des semi-conducteurs, a élaboré un plan détaillé pour prendre la tête du marché des puces d’intelligence artificielle. Cette initiative devrait transformer la façon dont les puces sont fabriquées et utilisées dans le monde entier. Les créateurs de ChatGPT, OpenAI, envisagent également de concevoir et de fabriquer leurs propres puces d’IA.

Vous vous demandez peut-être pourquoi Intel se concentre autant sur l’IA. La réponse est simple : l’IA est partout. Des smartphones aux voitures, en passant par les soins de santé et la finance, l’IA devient un outil essentiel. Pour répondre à cette demande croissante, Intel consacre des ressources à la création de puces d’IA plus puissantes et plus économes en énergie. L’entreprise développe ses datacenters et s’assure que ses opérations peuvent résister à toute perturbation mondiale.

Cependant, Intel n’a pas oublié ses racines. Elle reste fidèle à la loi de Moore, selon laquelle le nombre de transistors sur une puce doit doubler tous les deux ans. Ce principe est à l’origine de ses avancées en matière de technologie des processus, avec des développements passionnants comme Intel 7, Intel 4 et Intel 3, et la transition prochaine vers Intel 20a et Intel 18a.

L’avenir des transistors

Mais, il ne s’agit pas seulement d’ajouter des transistors. Intel repense la structure même des transistors et la manière dont la puissance leur est fournie. Ces innovations sont cruciales pour les applications d’intelligence artificielle, qui ont besoin d’une grande puissance de calcul sans consommer trop d’énergie.

Intel se concentre également sur la manière d’assembler toutes ces puces. Elle améliore ses capacités d’assemblage, de test et de packaging pour répondre aux besoins spécifiques de la fabrication des puces d’IA. Son objectif est de créer une « fonderie de systèmes » capable d’intégrer différents composants dans un système homogène, ce qui facilitera l’entraînement et l’exécution des modèles d’IA. La collaboration est un autre élément clé de la stratégie d’Intel. L’entreprise travaille avec des sociétés telles que Microsoft pour produire des puces de nouvelle génération à l’aide des processus avancés d’Intel. Ces partenariats sont essentiels pour surmonter les difficultés liées au développement des systèmes d’IA.

Lors de l’Intel Foundry Direct Connect, Intel a lancé Intel Foundry en tant que première fonderie de systèmes au monde pour l’ère de l’IA, offrant un leadership en matière de technologie, de résilience et de durabilité. Pat Gelsinger, PDG d’Intel, et Stuart Pann, vice-président senior et directeur général d’Intel Foundry, ont présenté la session d’ouverture du matin. Ils ont été rejoints par des leaders d’opinion de l’industrie et du gouvernement. Gina Raimondo, secrétaire américaine au commerce, et Satya Nadella, président-directeur général de Microsoft, ont fait des apparitions à distance au cours de la session.

Intel sait que pour réussir, elle doit collaborer avec le reste de l’industrie.

Une collaboration nécessaire

L’entreprise milite en faveur de normes industrielles et d’une collaboration ouverte pour s’assurer que les systèmes d’intelligence artificielle sont compatibles et peuvent fonctionner ensemble sur différentes plateformes et différents appareils. L’un de leurs partenariats les plus importants est celui avec Arm. Ensemble, ils travaillent à l’amélioration des capacités de conception et de l’éducation, en fournissant des services de propriété intellectuelle et de navette à grande échelle. Ce partenariat est une mesure stratégique visant à renforcer la position d’Intel sur le marché des puces d’IA.

L’approche globale d’Intel en matière de fabrication de puces d’IA lui permet d’être un leader dans l’avenir dominé par l’IA. En mettant l’accent sur les investissements technologiques, les partenariats stratégiques et la collaboration avec l’industrie, Intel est prêt à stimuler l’innovation et à répondre aux exigences croissantes de l’IA. Il s’agit d’un moment charnière pour Intel et l’industrie technologique dans son ensemble, car ils s’efforcent de façonner l’avenir de l’intelligence artificielle et son rôle dans nos vies.