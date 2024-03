iPhone 15 : Des ventes en berne, un leadership à défendre

Alors que les aficionados d’Apple se réjouissaient des difficultés de Samsung à redynamiser son secteur mobile, malgré le succès commercial des familles Galaxy S23 et S24, les récentes informations pourraient refroidir leur enthousiasme.

Selon une firme d’investissement basée en Corée du Sud, Apple aurait connu un début d’année 2024 encore plus morose que son rival de toujours. Néanmoins, la marque à la pomme croquée continue de dominer le marché mondial des smartphones en termes de volume de ventes.

Apple iPhone sales in January 2024:

– Apple recorded sales of 20.24 million units, a decrease of 3% compared to the same period last year and a 17% decrease from the previous month.

– Apple maintains its global market share at 20%, retaining the top position. The year-on-year…

— Revegnus (@Tech_Reve) February 29, 2024