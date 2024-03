Correction à la volée : Instagram introduit l’édition de DM

Instagram continue de révolutionner l’interaction en ligne en introduisant une fonctionnalité très attendue : la possibilité de modifier les messages directs (DM) après leur envoi.

Jusqu’à présent, les utilisateurs n’avaient d’autre choix que de supprimer entièrement un message pour corriger une erreur ou un malentendu. Cette mise à jour permet désormais une correction jusqu’à 15 minutes après l’envoi du message.

Pour utiliser cette nouvelle option, il suffit d’appuyer longuement sur le message envoyé. Un menu déroulant apparaîtra alors, permettant de sélectionner l’option « Modifier ». Notez bien que le message modifié affichera le terme « Modifié », rendant la correction visible dans la conversation. Si discrétion et rapidité sont nécessaires, il pourrait être plus judicieux de supprimer le message original et d’en envoyer un nouveau.

Cette fonctionnalité de modification fait son apparition sur Instagram quelques mois seulement après avoir été introduite sur Messenger, une autre application phare de Meta. Bien que la messagerie croisée entre Instagram et Messenger ne soit plus disponible depuis décembre, les deux applications continuent de partager de nombreuses fonctionnalités, témoignant de la synergie constante entre les plateformes de Meta.

D’autres ajouts

En plus de la modification des messages, Instagram offre désormais aux utilisateurs la possibilité de gérer leurs accusés de réception, d’épingler des conversations individuelles ou de groupe en haut de leur boîte de réception, et de répondre via une large gamme de stickers, GIFs, vidéos, photos et messages vocaux.

Vous pourrez également épingler jusqu’à trois discussions de groupe ou individuelles en haut de votre boîte de réception. Cette fonction est similaire à celle de vos contacts favoris dans iMessage. Pour déplacer un chat en haut, glissez vers la gauche ou appuyez sur le chat et maintenez-le enfoncé. Puis touchez « épingler ». Vous ne pouvez pas encore le faire, mais Meta a déclaré que cela serait disponible « bientôt ».

Ces améliorations visent à enrichir l’expérience utilisateur et à offrir plus de flexibilité et de personnalisation dans les interactions sur la plateforme.