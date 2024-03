vivo X Fold 3 Pro : La révolution des smartphones pliables est là !

Les rumeurs récentes suggérant que vivo et Oppo pourraient abandonner le marché des smartphones pliables ont été rapidement dissipées. Les deux géants technologiques ont non seulement démenti ces allégations, mais ils sont également sur le point de lancer de nouveaux modèles qui promettent de redéfinir les normes du secteur. En particulier, vivo se prépare à faire une déclaration forte.

vivo est sur le point de redéfinir le marché des smartphones pliables avec son très attendu X Fold3 Pro. Ce bijou technologique promet des avancées significatives par rapport à son prédécesseur, le X Fold2, avec des améliorations notables en termes d’affichage, de performances de la caméra, et de capacité de la batterie.

Le vivo X Fold3 Pro est annoncé avec un écran AMOLED LTPO 2K+ de 8,03 pouces, offrant une résolution de 2 480 x 2 200 pixels. Cet écran, compatible HDR 10+ et Dolby Vision, s’adapte dynamiquement avec un taux de rafraîchissement variable allant jusqu’à 120 Hz, promettant une expérience visuelle sans précédent. Le panneau externe n’est pas en reste, avec un écran AMOLED de 6,53 pouces d’une résolution full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Sous le capot, le X Fold3 Pro embarque le puissant Snapdragon 8 Gen 3, appuyé par 16 Go de RAM LPDDR5X et un stockage interne colossal de 1 To en UFS 4.0. Cette configuration de pointe est complétée par OriginOS 4, basé sur Android 14, assurant une interface utilisateur fluide et réactive.

La photographie atteint de nouveaux sommets avec un système de caméras versatile, incluant un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique de l’image, une caméra ultra-large de 50 mégapixels, et un téléobjectif périscope de 64 mégapixels offrant un zoom optique 3x. Ces capteurs sont optimisés par le revêtement Zeiss T* et un processeur d’image dédié, le V3 chip, pour des clichés d’une qualité exceptionnelle.

Le smartphone pliable le plus svelte du marché ?

Le vivo X Fold3 Pro ne lésine pas sur les fonctionnalités, proposant une double authentification biométrique ultrasonique, des haut-parleurs stéréo, et une connectivité de dernière génération incluant le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4. La batterie d’une capacité de 5 800 mAh assure une autonomie étendue, supportée par une charge rapide de 120 W et une charge sans fil de 50 W.

Léger et fin, ce modèle pourrait bien être le smartphone pliable le plus svelte du marché. Attendu pour une présentation en Chine dès mars, aux côtés des tablettes vivo Pad 3 et Pad 3 Pro, le vivo X Fold3 Pro est prêt à établir un nouveau standard dans l’univers des smartphones pliables.