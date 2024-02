Call of Duty Warzone Mobile arrive : Préparez-vous pour le 21 mars !

L’attente des fans de Call of Duty pour profiter de Warzone sur mobile touche à sa fin. Après une année de tests du jeu dans certaines régions, Activision a communiqué aujourd’hui la date de sortie de COD Warzone Mobile par le biais d’une bande-annonce. Selon cette bande-annonce, Call of Duty Warzone Mobile sera lancé dans le monde entier le 21 mars 2024.

COD Warzone Mobile sera disponible sur iOS et Android. Le jeu sera free-to-play et proposera les cartes Verdansk et Rebirth Island au lancement.

Call of Duty Warzone Mobile proposera également une progression partagée entre les plateformes. Cette progression fonctionnera dans Call of Duty : Modern Warfare III et Warzone sur PC et console. La progression partagée reportera votre gain d’XP du battle pass sur toutes les plateformes sur le même compte Call of Duty.

Call of Duty Warzone Mobile proposera la carte Verdansk, qui comptera 120 joueurs. Cette carte comprendra également le Goulag de Verdansk, dans lequel vous devez éliminer un joueur ennemi pour vous redéployer dans le match si vous êtes éliminé. L’île de la renaissance, qui compte 48 joueurs, est également disponible avec les règles de la résurgence. Cela vous permettra de ressusciter librement tant qu’un de vos amis est en vie.

Outre les cartes de battle royale, Warzone Mobile proposera des cartes COD classiques, notamment Shipment, Scrapyard et Shoot House. Ces cartes seront disponibles pour des modes de jeu comme Team Deathmatch, Kill Confirmed et Domination, parmi d’autres modes multijoueurs de Call of Duty.

Un gameplay très alléchant

Multiplayer gameplay from Warzone Mobile almost looks as good as all the other Call of Duty games that release on console these days 🤯 pic.twitter.com/PCggS35Zid — ModernWarzone (@ModernWarzone) February 25, 2024

Les premières images de gameplay du jeu semblent fluides et pleines de détails. Outre le contenu du jeu, Call of Duty Warzone Mobile offrira des tonnes d’options de personnalisation. Le jeu prendra en charge les manettes, comme le jeu Call of Duty Mobile. Il y aura également de nombreuses options de réglage pour le HUD, les joysticks virtuels et les modes performance ou graphique.

Call of Duty : Warzone Mobile a fait l’objet d’une phase de lancement limité dans des pays tels que l’Australie, le Chili, la Norvège, la Suède, l’Allemagne et la Malaisie au cours de l’année écoulée. Bien qu’il y ait eu des moyens de jouer à COD : Warzone Mobile en utilisant quelques astuces, le jeu n’était pas du tout disponible.

Warzone Mobile compte déjà 50 millions de préinscriptions de joueurs dans le monde entier. Avec un succès de 100 millions de téléchargements sur Call of Duty Mobile, Activision vise à construire une base de joueurs similaire pour le jeu Warzone Mobile.

Selon Activision, ils ont travaillé sur toutes sortes de bugs et de mises à jour liées au contenu pendant ce playtest. Selon les rapports, Activision a déclaré, “Ce temps passé avec nos joueurs de la version limitée s’est avéré inestimable avec des dizaines de mises à jour majeures, des milliers de bugs corrigés, et de nouveaux contenus et fonctionnalités ajoutés…“.

Vous pouvez vous préinscrire dès maintenant sur le site de COD : Warzone. Activision vous récompensera en vous offrant un skin, un plan d’arme, un vinyle et un emblème à utiliser dans le jeu lors de son lancement. Pour obtenir cette récompense, vous devrez vous inscrire avant le 21 mars, date de sortie du jeu.