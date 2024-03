Vivo V30 Pro : L’excellence technologique débarque

Vivo dévoile son nouveau joyau technologique, le Vivo V30 Pro, lors d’un lancement anticipé en Indonésie, promettant une arrivée imminente sur le marché indien.

Ce smartphone de la série V se distingue par son écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces, offrant une résolution full HD+ au format 20:9 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant une expérience visuelle immersive avec une luminosité époustouflante de 2800 nits.

Sous le capot, le Vivo V30 Pro est propulsé par le puissant SoC Dimensity 8200 de MediaTek, optimisé pour une performance fluide et efficace, accompagné d’une impressionnante configuration de mémoire avec 12 Go de RAM et une extension de RAM virtuelle de 12 Go. Il dispose de 512 Go de stockage UFS 3.1.

L’innovation ne s’arrête pas là : le dispositif de dissipation thermique sophistiqué assure une utilisation sans surchauffe, même lors des sessions prolongées : avec 35 141 mm² de surface totale de dissipation thermique, 3002 mm² de chambre à vapeur VC, 27 939 mm² de graphite et une feuille de cuivre supraconductrice de 4200 mm².

La photographie atteint de nouveaux sommets avec le trio de caméras de 50 mégapixels, incluant un objectif principal avec le capteur Sony IMX920 de 1/1,55 pouce, ouverture f/1.88 et OIS, un capteur ultra-large de 50 mégapixels avec ouverture f/2.0 et un téléobjectif portrait 2x de 50 mégaixels avec capteur Sony IMX816 ouverture f/1.85, tous sublimés par l’expertise optique de ZEISS. En façade, on retrouve une caméra frontale autofocus de 50 mégapixels avec ouverture f/2.0, 119° FOV. Les portraits et les paysages capturés avec ce téléphone promettent d’être d’une clarté et d’une qualité exceptionnelles.

Disponible à 575 dollars

Côté autonomie, la robuste batterie de 5 000 mAh supporte une recharge rapide de 80W, permettant de recharger rapidement le téléphone. De plus, sa certification IP54 assure une résistance fiable à la poussière et à l’eau, ajoutant une couche de durabilité. Enfin, il arrive avec Android 14 et Funtouch OS 14 comme surcouche maison.

Le Vivo V30 Pro se présente dans des nuances captivantes de Vert équatorial et Noir volcanique, offrant un choix élégant pour les utilisateurs. Son prix, positionné à 575 dollars pour la variante 12 Go + 512 Go, reflète son statut de smartphone haut de gamme, disponible dès maintenant en précommande en Indonésie.