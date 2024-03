Découvrez DirectSR : L’API universelle qui transforme la qualité visuelle des jeux !

Microsoft a récemment dévoilé DirectSR, une API Windows développée en collaboration avec les principaux fabricants de GPU. Cette innovation promet de transformer l’intégration de la Super Résolution dans la nouvelle génération de jeux PC, permettant aux développeurs de jeux de tirer parti d’une méthode qui améliore la résolution et la qualité visuelle des jeux.

En utilisant l’apprentissage automatique et l’IA pour l’upscaling d’images, elle réduit la charge sur les cartes graphiques, facilitant ainsi le rendu de résolutions élevées comme la 4K.

Joshue Tucker, programmeur, souligne dans un article de blog officiel que DirectSR représente le chaînon manquant que les développeurs attendaient pour intégrer la SR, offrant une expérience plus fluide et efficace, adaptable à divers matériels. Cette API permettra une « SR multi-fournisseur » en utilisant un ensemble commun d’entrées et de sorties, ce qui permet d’activer diverses solutions comme la Super Résolution Nvidia DLSS, AMD FidelityFX Super Résolution, et Intel XeSS.

L’article de blog a été publié quelques semaines après la découverte d’une fonctionnalité « Super Résolution Automatique » dans une version test de Windows 11, qui promettait d’« utiliser l’IA pour rendre les jeux compatibles plus fluides avec des détails améliorés. »

DirectSR, conçu par l’équipe DirectX de Microsoft, offre une solution universelle facilitant l’intégration par les développeurs de jeux de technologies d’upscaling de super-résolution, sans avoir à travailler avec des API séparées pour chaque technologie de Nvidia, AMD et Intel. Cela pourrait significativement réduire le temps de développement, permettant aux créateurs de jeux de supporter simultanément DLSS, FidelityFX et XeSS. Ce développement est également une bonne nouvelle pour les joueurs, leur offrant plus d’options pour optimiser les paramètres graphiques de leurs jeux, indépendamment du GPU utilisé.

Cette innovation marque un pas vers la standardisation du support d’upscaler universel, potentiellement élevant la qualité visuelle et la performance des jeux sur une gamme étendue de matériels.