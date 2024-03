Ralentissement du marché des smartphones pliables en 2024

Le marché mondial des smartphones pliables, en plein essor ces dernières années, connaîtra un ralentissement notable en 2024, selon les prévisions de TrendForce.

Après une croissance impressionnante de 25 % en 2023, avec 15,9 millions d’unités livrées, représentant 1,4 % du total des expéditions mondiales de smartphones, l’expansion devrait se limiter à 11 % cette année. Cette décélération porterait le volume des expéditions à 17,7 millions d’unités en 2024, ce qui augmenterait légèrement la part de marché des smartphones pliables à 1,5 %, avant d’atteindre 2 % en 2025.

Deux facteurs principaux expliquent ce ralentissement, selon TrendForce. Premièrement, la rétention des consommateurs est faible en raison de problèmes de maintenance rencontrés par les premiers acheteurs de ces appareils. Cette situation a engendré une perte de confiance envers les smartphones pliables, incitant ainsi les consommateurs à se tourner vers des smartphones haut de gamme traditionnels plutôt que d’acheter un second smartphone pliable.

Le second facteur concerne le positionnement tarifaire de ces smartphones, jugé encore trop élevé pour séduire une majorité de consommateurs. Cependant, la production de masse de composants clés, tels que le verre ultra-mince et les charnières, pourrait contribuer à réduire leurs coûts, rendant ces smartphones plus accessibles.

Par ailleurs, l’augmentation des expéditions de panneaux pliables par les fournisseurs chinois, qui pratiquent des tarifs inférieurs à ceux des entreprises coréennes comme Samsung Display et LG Display, pourrait également influencer positivement le marché.

Samsung domine toujours, Huawei arrive à percer

Samsung continue de dominer le marché des smartphones pliables malgré une baisse de sa part de marché de 80 % en 2022 à 70 % en 2023. Malgré les sanctions américaines, Huawei, a réussi à se tailler une part significative du marché, atteignant 12 % l’année dernière, surpassant ses rivaux locaux tels que Xiaomi, OPPO, et Vivo, dont les parts de marché globales ne dépassent pas les 10 %.

Pour cette année, TrendForce prévoit que Samsung maintiendra sa position dominante avec 60,4 % du marché des pliables. Huawei, avec la récente annonce de son modèle à clapet Pocket 2, vise à conquérir 19,8 % du marché grâce à des expéditions agressives de ses appareils pliables. La rumeur veut également que Huawei travaille sur un smartphone pliable tri-fold, tout comme Samsung, ce qui pourrait revitaliser le marché des pliables.