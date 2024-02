L’éclat du Nothing Phone (2a) brille au MWC 2024

Au Mobile World Congress 2024, une multitude de nouvelles technologies ont été présentées. Cependant, l’un des lancements de smartphones les plus excitants de la semaine a été celui du Nothing Phone (2a).

Dans un restaurant de Barcelone bondé de journalistes, Nothing a procédé à un « déballage » pour le moins original du Phone (2a), en séparant littéralement deux grandes boîtes pour révéler une vitrine avec le Phone (2a) à l’intérieur. Ce dernier a donc fait son entrée comme une véritable star, avec style et élégance.

La disposition ne permettait de voir que l’arrière du smartphone, mais c’est précisément là que les choses deviennent intéressantes.

Tout d’abord, les inquiétudes concernant l’absence de lumières Glyph sur le Phone (2a) peuvent être dissipées. L’appareil est doté de trois lumières à l’arrière — beaucoup moins que les 11 du Nothing Phone (2) — et la lumière en forme de point d’exclamation en bas n’en fait pas partie. Cela signifie que l’animation de charge présente sur les Phone (2) et Phone (1) ne sera pas incluse dans le Phone (2a), du moins pas de la même manière, ce qui est quelque peu décevant.

Nothing Phone (2a) is here! 🤩 pic.twitter.com/gyVIilZCCp — Ben Geskin (@BenGeskin) February 27, 2024

Le smartphone arbore également un module caméra unique, centré dans la partie supérieure, avec des objectifs regroupés de manière à évoquer des yeux. Cela explique le slogan « Fresh Eyes » utilisé par Nothing dans ses teasers jusqu’à présent.

Comme le smartphone était dans une vitrine en verre, il était difficile de le comparer en taille avec d’autres appareils. Toutefois, d’après ce que l’on peut observer, le Phone (2a) n’est ni significativement plus grand ni plus petit que les deux autres smartphones Nothing. Si vous espériez un appareil plus compact, il semble que le Phone (2a) ne répondra pas à cette attente.

Lancement le 5 mars

N’ayant pas pu voir l’avant du smartphone, les détails sont limités. Cependant, grâce à des confirmations antérieures, nous savons que le Phone (2a) sera équipé du processeur MediaTek Dimensity 7200 Pro et de 12 Go de RAM.

Le lancement du smartphone est prévu pour le 5 mars, ce qui signifie qu’il ne reste plus qu’une semaine avant de connaître tous les détails. Le Nothing Phone (2a) devrait être une offre plus abordable de la compagnie, avec un prix inférieur à celui du flagship actuel, le Nothing Phone (2).