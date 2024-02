MWC 2024 : Google intègre le chatbot IA Gemini à Messages pour Android

Google a annoncé une multitude de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs d’Android lors du MWC 2024. Il s’agit notamment de la possibilité de discuter directement avec le chatbot d’IA, Gemini, dans l’application Google Messages.

Cette fonctionnalité, qui avait fait l’objet d’une rumeur, entre maintenant dans la phase bêta et permettra à certains appareils Android d’avoir des conversations avec l’IA en même temps qu’avec leurs contacts habituels. La fonction étant intégrée à l’application Google Messages, les utilisateurs n’auront pas besoin de quitter ou d’installer une application distincte pour utiliser Gemini, comme c’est le cas actuellement.

Gemini peut être sollicité pour des suggestions de conversation, comme de l’aide pour rédiger des messages ou des idées de brainstorming, parmi d’autres capacités utiles qui, selon Google, aideront les utilisateurs à « rester productifs ». L’exemple donné par Google est le suivant : « Je n’ai pas contacté mon ami depuis un certain temps. Aidez-moi à rédiger un court message pour prendre de ses nouvelles et reprendre contact ».

Selon 9to5Google, cette version de Gemini est basée sur Gemini 1.0 Pro, qui fonctionne pour un large éventail de tâches et qui a été modifié pour donner des réponses plus courtes et mieux adaptées aux mobiles. Vous pouvez également ajouter des images à vos conversations avec Gemini pour demander ce qu’est un objet.

Comment utiliser Gemini dans Messages ?

Google a fourni des détails sur la façon de démarrer une discussion avec Gemini dans Google Messages sur une page d’assistance pour la mise à jour. Pour commencer à discuter, ouvrez Google Messages et sélectionnez « discuter avec Gemini » ou ouvrez une nouvelle conversation et sélectionnez Gemini. Vous pouvez réagir aux réponses de Gemini en appuyant longuement sur une réponse et en sélectionnant un pouce vers le haut ou vers le bas.

Google a indiqué dans un article de blog que la fonctionnalité commencera à être déployée cette semaine et qu’elle est disponible pour les messages en anglais et en français au Canada. Cependant, pour avoir accès à la version bêta, vous devez être inscrit au programme de test de Google Message. Vous devez également être âgé de 18 ans ou plus, disposer d’un compte Google personnel (et non d’un compte familial ou d’un compte Google Workspace) et avoir activé les chats RCS.

En ce qui concerne les exigences matérielles, cette fonctionnalité n’est actuellement disponible que sur certains appareils Android. Vous aurez besoin soit d’un Google Pixel 6 ou plus récent, d’un Pixel Fold, d’un Samsung Galaxy S22 ou plus récent, ou d’un Samsung Galaxy Z Flip ou Galaxy Z Fold.

Google indique qu’il recueille les conversations Gemini Apps, les informations d’utilisation des produits associés ainsi que des infos sur votre localisation. Il mentionne également que même lorsque l’activité de Gemini Apps est désactivée, les discussions seront sauvegardées pendant 72 heures pour que Google puisse traiter tout retour d’information.

Il est également important de rappeler que tous les outils d’intelligence artificielle, y compris Gemini Apps, sont expérimentaux et connus pour donner occasionnellement des informations inexactes ou inappropriées, et qu’il ne faut pas s’y fier complètement.