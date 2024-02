Apple publie iOS 17.4 Release Candidate, la version finale attendue la semaine prochaine

Pour la mise à jour imminente d’iOS 17.4, Apple s’apprête à introduire des changements significatifs, notamment en réponse au Digital Markets Act (DMA) de l’Union européenne.

Prévue pour début mars, cette mise à jour vise à respecter la date limite du 8 mars fixée par l’UE, exigeant d’Apple des modifications majeures dans Safari, l’App Store, et iOS pour les 27 pays membres. Parmi les nouveautés, les utilisateurs européens pourront utiliser un navigateur basé sur un moteur autre que WebKit, sélectionner une application tierce pour les paiements sans contact, installer des applications depuis des boutiques tierces, et plus encore.

Avec la version Release Candidate (RC) d’iOS 17.4 désormais disponible, les développeurs bénéficieront de la possibilité de traiter les achats in-app depuis des plateformes de paiement alternatives, réduisant ainsi la « taxe Apple » de 15-30 % à 10-17 % au sein de l’UE. Cette initiative est une conséquence directe de la DMA, offrant aux utilisateurs européens des avantages exclusifs et laissant espérer des réformes similaires dans d’autres régions.

La mise à jour améliore également la fonctionnalité de protection des appareils volés, rendant plus difficile pour les voleurs de contourner le code d’accès pour modifier votre identifiant Apple et votre mot de passe, réinitialiser Face ID et Touch ID, désactiver l’application Localiser, et prendre le contrôle de vos applications financières. iOS 17.4 enrichit cette fonctionnalité en introduisant une nouvelle option permettant de l’activer en permanence, offrant une protection renforcée contre le vol.

L’application Apple Podcasts sera mise à jour pour permettre la lecture de transcriptions complètes des épisodes, améliorant l’accessibilité et la recherche de contenus spécifiques au sein des podcasts. Parallèlement, la sécurité d’iMessage sera renforcée pour se défendre « contre des attaques quantiques sophistiquées » grâce à l’introduction d’un protocole cryptographique post-quantique, PQ3.

Enfin, iOS 17.4 introduira de nouveaux emojis, enrichissant encore l’expérience de messagerie sur iPhone. Parmi les ajouts, on retrouvera un champignon brun, un phénix, une chaîne brisée, un citron vert, et deux têtes secouant la tête, l’une verticalement et l’autre horizontalement, diversifiant les moyens d’expression des utilisateurs.