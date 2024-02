iOS 17.4 débarque en mars : nouveautés et conformité UE au programme

Apple se prépare à lancer iOS 17.4, une mise à jour majeure qui promet non seulement d’introduire des fonctionnalités innovantes, mais aussi de répondre aux nouvelles réglementations imposées par l’Union européenne.

Alors que la date de sortie précise reste enveloppée de mystère, Apple a exceptionnellement confirmé que la version publique d’iOS 17.4 serait disponible en mars, une anticipation qui rompt avec ses habitudes de discrétion.

Historiquement, les précédentes versions d’iOS ont été lancées fin mars, mais cette année, le calendrier est dicté par des impératifs réglementaires plutôt que par le cycle de développement habituel d’Apple. La législation européenne sur les marchés numériques exige qu’Apple se conforme à certaines directives avant le 6 mars, ce qui suggère fortement que la mise à jour iOS 17.4 sera déployée à cette échéance ou juste avant.

L’attente autour d’iOS 17.4 est palpable, notamment en raison de ses nombreuses nouveautés. Parmi elles, des changements significatifs sont prévus spécifiquement pour le marché européen. Pour la première fois, Apple permettra aux utilisateurs le sideloading des applications depuis des boutiques tierces, une ouverture majeure par rapport à l’exclusivité longtemps maintenue de l’App Store.

De plus, un nouveau prompt Safari offrira la possibilité de choisir un navigateur par défaut, répondant ainsi directement aux exigences de diversité et de choix imposées par l’UE.

Au-delà des ajustements dictés par l’Europe, iOS 17.4 introduira une série de fonctionnalités attendues de longue date par la communauté des utilisateurs Apple. La protection contre le vol, les transcriptions de podcasts, de nouveaux émojis, un nouvel écran d’accueil, des modifications dans l’affichage des informations sur la santé de la batterie, la sécurité quantique iMessage, et des améliorations de CarPlay sont autant de raisons d’attendre cette mise à jour avec impatience.

Une aubaine pour les Européens

La compatibilité d’iOS 17.4 s’étend à partir de l’iPhone XS, incluant ainsi une large gamme de modèles et garantissant que de nombreux utilisateurs pourront bénéficier de ces améliorations. Actuellement en quatrième version bêta, iOS 17.4 est sur le point de conclure sa phase de test avec le déploiement imminent de la version finale ou du build candidat à la sortie.

Cette mise à jour symbolise un pas de plus d’Apple vers l’ouverture et l’adaptabilité, tout en continuant d’innover et d’enrichir l’expérience utilisateur. Les utilisateurs européens, en particulier, peuvent se réjouir de cette évolution notable dans l’écosystème d’Apple, promettant une plus grande liberté de choix et une conformité avec les normes législatives en vigueur.