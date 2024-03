Révolution des screenshots sur YouTube : Android entre dans la danse

Réaliser une capture d’écran parfaite d’une vidéo n’a jamais été une tâche facile, que ce soit sur ordinateur ou sur mobile. Bien que l’on ait toujours pu se servir des outils de capture d’écran standards sur ces plateformes, il n’était pas toujours possible d’obtenir un résultat propre sans que les menus et les contrôles du lecteur soient visibles, à moins de recadrer une partie significative de l’image. Heureusement, cette situation a été quelque peu résolue sur les ordinateurs, et une solution pour Android semble être en chemin.

Capturer une capture d’écran propre d’un cadre spécifique sur une vidéo YouTube, par exemple, s’est avéré être un défi sans recourir à des extensions tierces qui pouvaient s’occuper de cette tâche pour vous. Google a corrigé cela sur ordinateur par une mise à jour de Google Chrome qui permet de cliquer droit sur une vidéo et de sélectionner « Enregistrer le cadre vidéo comme… ». Cette option produit un .jpg propre de l’ensemble du cadre (sans recadrage) sur votre bureau.

Cette fonctionnalité avait été repérée dans les versions Canary du navigateur Chrome depuis le début de l’année dernière par @Leopeva64 sur X, qui fouille régulièrement le dépôt Gerrit de Chromium pour les nouveaux commits de fonctionnalités à venir.

Cela a été activé pour Chrome sur ordinateur, mais il n’existait encore aucun moyen de faire cela sur Android, autre que d’attendre que les contrôles du lecteur disparaissent et ensuite faire une capture d’écran en utilisant les combinaisons de boutons habituelles sur votre appareil mobile.

According to a commit in Gerrit, the options to copy and save video frames will also be available on Android, I’m not sure how Google will implement this on Android 🤔: https://t.co/m1dIaQALPl

.https://t.co/1qiEkKmRwU pic.twitter.com/4XZxgZeUNo

—Leopeva64 (@Leopeva64) February 20, 2024