Huawei et Vivo s’unissent : Accord de licences croisées révolutionnaire

Huawei a annoncé la signature d’un nouvel accord de licences croisées de brevets avec vivo au niveau mondial. Cet accord couvre les brevets essentiels standards cellulaires, y compris ceux relatifs à la 5G, a déclaré l’entreprise.

Vivo et Nokia ont récemment signé un accord de licences croisées, mettant fin au long conflit qui les opposait dans toutes les juridictions au sujet du paiement des brevets.

vivo a déposé des demandes de brevet dans plus de 70 pays et régions, et possède un portefeuille de brevets de 25 000 familles au 31 décembre 2023. Ce portefeuille comprend plus de 6 000 familles de brevets essentiels à la norme 5G, dont plus de 2 500 familles déclarées à l’ETSI et environ 13 500 soumissions de documents standard au 3GPP.

Alan Fan, directeur du département de la propriété intellectuelle de Huawei, a déclaré à propos de l’accord sur les brevets :