Nouvelle ère pour Renault : Lancement de la Renault 5 E-Tech électrique

« Certains modèles sont magiques. Il n’est pas nécessaire d’en parler pendant des semaines, tout le monde est d’accord sur ce qu’il faut faire. Et vous faites ce qui doit être fait. Lorsque les équipes font revivre une voiture qui a laissé de si bons souvenirs, elles y mettent beaucoup d’amour. C’est un bon signe pour l’avenir, car le client voit et reconnaît tout cet amour dans la voiture ».

C’est par ces mots que Luca de Meo, PDG du Groupe Renault, présente la Renault R5, renaissance électrique et presque identique au concept car du même nom présenté en 2021. À sa naissance en 1972, la Renault 5 a marqué une époque par son design moderne et anticonformiste : des pare-chocs en plastique, six couleurs vives et des phares qui lui donnaient un air guilleret, presque humain.

C’est grâce à son positionnement, en phase avec l’évolution de la société, qu’elle a pu séduire immédiatement les Français, en particulier les femmes et les jeunes, une clientèle nouvelle pour l’époque. C’était une bouffée d’air frais, un symbole de liberté et de joie de vivre. C’est un formidable terrain d’expérimentation pour l’équipe de designers, qui adopte dans son travail une approche profondément émotionnelle : celle du « rétro-futurisme ». Couleurs pop, projecteurs à l’allure vive, feux arrière verticaux, garde-boue sculptés, profils de calandre colorés sur le capot, et bien d’autres choses encore : la Renault 5 E-Tech Electric est un clin d’œil constant à la « sale gosse » qui l’a précédée. La méthode a consisté à réinterpréter, à l’aune de la mobilité électrique et du 21e siècle, de nombreux détails ancrés dans l’imaginaire collectif.

Il est important de souligner que, bien que la Renault 5 E-Tech ne soit pas exactement un monstre de puissance (surtout en comparaison avec d’autres VE américains), avec le choix de batterie le plus puissant offrant seulement 150 chevaux, cela reste largement suffisant pour la majorité des navetteurs.

L’autonomie par rapport à la taille de sa batterie souligne également la différence entre la 5 E-Tech et les grands VE. La Renault 5 E-Tech se distingue par son autonomie allant jusqu’à 400 km, grâce à une batterie pouvant atteindre 52 kWh.

La complicité entre l’homme et la machine

La calandre du capot du modèle original a ainsi été réinventée pour coller à l’air du temps. Elle a en effet été remplacée par un indicateur de charge dont le graphisme forme le légendaire chiffre 5 qui s’allume lorsque le conducteur s’approche du véhicule, dans une interaction de complicité entre l’homme et la machine. Autre exemple de cette interface humanisée, la séquence d’accueil, dans laquelle les phares LED en forme de pupille semblent cligner de l’œil. « Nous avons pris les ingrédients de notre mémoire collective et les avons traduits dans un style contemporain pour créer la R5 du futur. Nous ne voulions pas d’une Renault 5 E-Tech Electric nostalgique ou vintage. Nous voulions susciter des émotions et créer une voiture vive, énergique et pop », explique Gilles Vidal, directeur du design de Renault. L’émotion suscitée par le design extérieur se retrouve à l’intérieur.

Une attention particulière a été portée à l’accueil du conducteur. La Renault 5 E-Tech Electric dispose ainsi d’un grand écran tactile multimédia de 10,1 pouces offrant une interface fluide et pop avec une séquence d’accueil graphique et sonore conçue en collaboration avec l’Ircam (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique) et Jean-Michel Jarre. L’artiste, compositeur et auteur, pionnier de la musique électronique et passionné de technologie, a également développé les environnements sonores embarqués et le VSP (Vehicle Sound for Pedestrians), un son externe émis par le véhicule électrique lorsqu’il roule à moins de 30 km/h pour avertir les piétons.

Elle est également équipée du dernier système OpenR Link intégrant Google.

Renault 5 E-Tech : au cœur de la réinvention de l’industrie européenne

La Renault 5 E-Tech électrique représente bien plus qu’une simple voiture. Son lancement symbolise le basculement de millions d’Européens vers une mobilité nouvelle génération : électrique, connectée et durable.

Développer ce véhicule en seulement 3 ans en France, selon les standards technologiques les plus élevés, a nécessité des décisions audacieuses et une organisation extrêmement agile. Renault a été le premier constructeur à parier sur une plateforme 100 % électrique pour une petite voiture européenne, optimisant ainsi les coûts sur l’ensemble de la chaîne de valeur et relocalisant son écosystème industriel. Seul un véhicule emblématique comme la Renault 5 pouvait fédérer nos équipes autour de ce projet ambitieux.

Dans un contexte de changement significatif dans l’industrie automobile, cette voiture ouvre une nouvelle voie pour Renault. Elle se positionne au cœur de la bataille pour la réinvention de l’industrie européenne, face à la concurrence venant de l’est et de l’ouest. Ce véhicule démontre qu’une production en Europe, et plus précisément en France, est réellement possible, selon Luca de Meo, PDG du Groupe Renault.

Pour plus d’informations sur la nouvelle Renault 5 E-Tech électrique, il est possible de visiter le site Web de Renault. Le lancement de la voiture est prévu pour l’année prochaine.