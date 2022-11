Renault, Qualcomm et Google s’associent pour développer une technologie pour la voiture de demain

À mesure que l’adoption des véhicules électriques (VE) se développe et que le marché des VE s’étend, les designers et les fabricants commencent à repenser leur approche du développement des voitures.

Certains des signes les plus évidents de cette évolution sont les mises à jour logicielles pour lesquelles les VE sont devenus célèbres. Au lieu d’être dépendant et limité par leur matériel, les véhicules sont de plus en plus dépendants de leur logiciel et de leur intelligence informatique. Cette dépendance à l’égard des logiciels donne aux fabricants une occasion unique de se différencier de la concurrence et permet aux utilisateurs de bénéficier d’une expérience de conduite plus personnalisée.

Il est surprenant de constater qu’un constructeur qui n’a que récemment pris le train en marche des VE, malgré les déclarations de l’entreprise selon lesquelles l’avenir est entièrement électrique, est Renault. Malgré la petite gamme de véhicules électriques de la société, les rumeurs et les allusions à une prochaine Renault 5 EV, semblent renforcer l’engagement du Groupe Renault pour un avenir durable.

Selon le communiqué de presse du Groupe Renault, un nouveau partenariat avec Google et Qualcomm pourrait faire évoluer les futurs VE de Renault d’une manière assez unique.

Renault va utiliser l’IA de Google pour transférer le développement dans le cloud.

Selon le communiqué de presse, Renault et Google étendent leur collaboration dans le secteur automobile, le Groupe Renault créant une nouvelle société de logiciels appelée Ampere. Cette nouvelle société se concentrera sur le développement de matériel et de logiciels pour les véhicules entièrement électriques qui seront vendus sous la marque Renault, en mettant l’accent sur ce que Renault appelle la technologie SDV (Software-Defined Vehicle). Renault utilisera Ampere pour renforcer son développement de véhicules de plusieurs manières.

Nouvelle société : Ampere

Les logiciels d’Ampere permettront d’affiner l’expérience embarquée de Renault afin d’offrir une expérience plus personnelle aux utilisateurs finaux grâce au châssis numérique Snapdragon de Qualcomm, et d’exploiter la plateforme Android Automotive de Google et les ressources du cloud pour créer un « jumeau numérique ». Selon Google, le « jumeau numérique » est une réplique virtuelle d’un véhicule, améliorée par l’IA et basée sur le cloud, qui peut être utilisée par Renault et Ampere pour affiner, développer et tester les services embarqués, analyser et s’adapter au comportement du conducteur, et détecter et prévenir les pannes en temps réel.

Renault prévoit de lancer sa première plateforme SDV ouverte d’ici 2026, dans le FlexEVan — un véhicule utilitaire léger qui utilisera la technologie SDV pour la gestion de flotte, ce qui, selon Renault, entraînera une réduction des coûts de 30 % pour les opérateurs de flotte. Il reste à voir comment ces développements amélioreront les produits grand public de l’entreprise, car Renault n’a pas fourni d’objectif pour les véhicules grand public développés avec cette nouvelle technologie.