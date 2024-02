Apple en mars : pas seulement le MacBook Air M3

Apple est réputée pour ses lancements de produits innovants en mars, et cette année ne semble pas déroger à la règle. Bien que nous n’ayons pas encore de date précise, de nombreuses rumeurs circulent sur le lancement imminent de nouveaux Mac et iPad, promettant des nouveautés alléchantes.

Pour ceux qui envisagent l’achat d’un nouveau MacBook, mars pourrait être le moment idéal pour découvrir les nouvelles sorties. Voici ce que nous anticipons comme étant les points forts.

Le MacBook Air M3 en vedette

Le produit phare attendu en mars est le MacBook Air. Actuellement, c’est le seul ordinateur portable d’Apple à ne pas être équipé de la puce M3, contrairement au MacBook Pro M3 qui a franchi le cap l’année dernière. Le MacBook Air devrait recevoir la version d’entrée de gamme de la puce M3. Bien que ce ne soit pas une mise à niveau aussi remarquable que les versions M3 Pro ou M3 Max, les améliorations apportées au GPU sont tout de même impressionnantes. La mise à jour vers le MacBook Air M3 pourrait ne pas être justifiée pour beaucoup, mais si vous envisagez de jouer occasionnellement, elle pourrait vous intéresser.

Alors que la M3 a apporté quelques améliorations modestes en termes de performances du CPU, ses plus grands progrès ont été réalisés sur le plan graphique. Cette puce est la première d’Apple à intégrer le ray tracing accéléré par matériel et le mesh shading, ce qui améliore nettement le rendu de l’éclairage, des ombres, et plus encore. Cela a permis au MacBook Pro de devenir un véritable ordinateur portable de jeu, et même si le changement sera moins prononcé sur le MacBook Air (puisqu’il n’est pas censé obtenir les M3 Pro ou M3 Max plus puissants), il devrait tout de même lui permettre de surpasser le MacBook Air M2.

La série M3 a également introduit le support du Wi-Fi 6E en remplacement du Wi-Fi 6. À part cela, ne vous attendez pas à beaucoup plus — le design du MacBook Air devrait rester le même, tout comme son écran. Mais si vous recherchez plus de performances (notamment pour le jeu), la puce M3 pourrait à elle seule justifier l’achat.

Apple a mis à jour le MacBook Air de 13 pouces et de 15 pouces à différents moments en raison de retards dans la production de ce dernier modèle. Cette fois, les deux devraient recevoir la M3 en même temps, en mars. À l’avenir, nous nous attendons à ce qu’ils soient mis à jour ensemble, à l’instar du MacBook Pro de 14 pouces et de 16 pouces.

Un Mac mini M3 est envisageable

Le MacBook Air est le seul Mac dont nous pouvons dire qu’il est très probable qu’il apparaisse en mars. Cependant, il est également possible que le Mac mini M3 fasse une apparition. En effet, il a été mis à niveau pour la dernière fois en janvier 2023 et aura dépassé une année sans changement d’ici mars. Pire, si le MacBook Air reçoit la puce M3 ce printemps et que le Mac mini ne l’obtient pas, il sera le seul Mac grand public encore équipé de la puce M2.

Mark Gurman de Bloomberg a indiqué que le Mac mini M3 est en développement, mais n’a pas donné plus de détails sur l’appareil, y compris sa date de sortie. Ming-Chi Kuo, analyste chez Apple, a quant à lui déclaré que l’appareil devrait conserver le même design que le modèle M2 actuel.

À l’intérieur, nous nous attendons à ce que le Mac mini obtienne la puce M3 Pro, ainsi que la M3, simplement parce que le modèle existant est équipé des M2 et M2 Pro. Avec la M3 Pro haut de gamme, les capacités graphiques et ludiques du Mac mini devraient connaître une nette amélioration.

Malgré la possibilité d’une nouvelle apparition du Mac mini en mars, cela est loin d’être certain. Avec seulement quelques semaines à attendre et aucune source fiable affirmant qu’il apparaîtra définitivement, il est probablement plus sûr de supposer que nous ne le verrons pas avant plus tard dans l’année.

Les Mac que nous ne verrons probablement pas

Il y a beaucoup de choses que nous espérons voir en mars, mais il y a quelques produits qui, pour une raison ou une autre, sont peu susceptibles de faire leur apparition.

Tout d’abord, ne comptez pas sur Apple pour dévoiler de nouveaux modèles de MacBook Pro. Malgré l’apparition probable du MacBook Air, les ordinateurs portables Pro d’Apple ont été mis à jour pour la dernière fois en octobre 2023. Cela laisse moins d’un semestre entre cette mise à jour et l’événement de mars prévu. Nous ne nous attendons pas à voir un nouveau MacBook Pro avant l’automne 2024 au plus tôt, probablement aligné sur une présumée puce M4.

Ce délai devrait également être valable pour l’iMac, qui a également été mis à jour en octobre 2023. Nous avons dû attendre deux ans et demi entre cette édition et son prédécesseur, donc il pourrait y avoir une autre longue attente avant sa prochaine mise à jour.

Enfin, qu’en est-il du Mac Studio et du Mac Pro ? Nous avons entendu beaucoup de discussions récemment selon lesquelles Apple travaille sur des mises à jour pour ces deux Mac, Gurman arguant qu’ils sont en bonne voie pour un lancement en 2024 — en particulier, Gurman croit que le Mac Studio arrivera en juin et que le Mac Pro suivra plus tard dans l’année. Malheureusement, cela les place hors de portée d’un événement en mars.