OPPO et l'avenir de l'imagerie mobile : clarté en mouvement

OPPO, une marque en pleine ascension dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA), a récemment déposé plus de 3 160 brevets mondiaux liés à l’IA, démontrant son engagement à ne pas se laisser distancer dans la course à l’innovation technologique. En parallèle, OPPO continue de briller avec le lancement de son OPPO Find N3, salué comme le meilleur smartphone pliable de 2023, soulignant sa capacité à innover et à répondre aux attentes des utilisateurs.

Lors du Mobile World Congress 2024 (MWC), OPPO a présenté de nouveaux outils et plateformes basés sur l’IA destinés à améliorer la qualité des photos et vidéos, en s’attaquant notamment au problème des images floues.

La technologie AI Motion, développée en collaboration avec AlpsenTek et Qualcomm, promet de révolutionner la capture d’images en mouvement grâce à l’utilisation de capteurs de vision basés sur les événements (EVS) et de la technologie de capteurs de vision hybride (HVS).

Les capteurs d’image conventionnels ont tendance à compresser toutes les informations de mouvement dans un seul cadre, résultant en des images floues et une perte de données précieuses. En revanche, la technologie EVS enregistre en continu les informations de mouvement sans utiliser de mécanisme d’obturateur, offrant une meilleure résolution temporelle et une consommation d’énergie réduite.

La technologie HVS, quant à elle, combine EVS et la technologie d’imagerie conventionnelle pour capturer et traiter simultanément des images RGB de haute qualité et des données EVS, permettant une capture d’images de haute qualité intégrant des informations de mouvement.

Perfectionner la capture d’images et de vidéos de sujets en mouvement rapide

Grâce à cette innovation, OPPO ambitionne de perfectionner la capture d’images et de vidéos de sujets en mouvement rapide, offrant une clarté et un réalisme améliorés sans sacrifier le temps d’exposition. La fonctionnalité de défloutage AI et l’interpolation vidéo à haute fréquence d’images promettent de révolutionner la vidéographie au ralenti, avec la possibilité de produire des vidéos au ralenti à 960 ips ou plus à une résolution théorique de 2K/4K.

En résumé, OPPO ne se contente pas de suivre la tendance des smartphones pliables avec son OPPO Find N3, mais se positionne également comme un leader dans l’application de l’IA à la photographie et à la vidéographie mobile, en visant à combler les lacunes actuelles et en poussant les limites de ce qui est technologiquement possible.