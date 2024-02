OPPO prête à réinventer le smartphone de demain avec l’IA générative

Dans un monde technologique en constante évolution, OPPO, géant chinois de la téléphonie mobile, prend un virage stratégique majeur en se concentrant sur le développement de l’intelligence artificielle générative.

À l’inverse de Meizu, OPPO ne délaisse pas la production de smartphones, mais choisit plutôt d’enrichir cette catégorie de produits avec des outils d’IA avancés, touchant à tous les aspects liés aux smartphones.

Pour soutenir cette ambition, OPPO annonce la création d’un Centre d’IA. Cette annonce marque un tournant décisif pour la firme dans sa quête d’innovation en intelligence artificielle, soulignant son engagement à fusionner la technologie avec une mission humaniste : « La technologie au service de l’humanité, la bienveillance pour le monde ».

Ce projet vise à renforcer les capacités de l’entreprise en matière d’intelligence artificielle et à explorer une gamme plus large de produits et fonctionnalités IA centrés sur l’utilisateur. Ce mouvement stratégique marque un engagement profond d’OPPO dans l’innovation et la personnalisation de l’expérience utilisateur à travers l’IA.

Du côté des consommateurs, OPPO a dévoilé des plans excitants pour le second trimestre de 2024. La série Reno11, déjà réputée pour ses performances et son design, se verra dotée de capacités d’IA générative avancées. Parmi ces fonctionnalités, on note la fonction OPPO AI Eraser, qui promet de transformer l’utilisation quotidienne du smartphone.

Ces nouveautés seront disponibles mondialement sur tous les modèles de la série Reno11, affirmant l’engagement d’OPPO à offrir une technologie de pointe à ses utilisateurs à travers le globe.

Un Centre IA pour soutenir ses initiatives

Face à l’ère des smartphones IA, OPPO définit quatre caractéristiques clés :

Utilisation efficace des ressources : les smartphones IA doivent utiliser efficacement les ressources informatiques pour répondre aux exigences de l’IA générative.

: les smartphones IA doivent utiliser efficacement les ressources informatiques pour répondre aux exigences de l’IA générative. Conscience en temps réel : ces appareils devraient employer des capteurs pour comprendre en temps réel les utilisateurs et leur environnement.

: ces appareils devraient employer des capteurs pour comprendre en temps réel les utilisateurs et leur environnement. Capacités d’auto-apprentissage : les smartphones IA nécessitent des capacités robustes d’auto-apprentissage pour s’adapter et s’améliorer avec le temps.

: les smartphones IA nécessitent des capacités robustes d’auto-apprentissage pour s’adapter et s’améliorer avec le temps. Génération de contenu multimodal : ces dispositifs devraient offrir diverses capacités de génération de contenu pour fournir une inspiration continue et un support de connaissance.

L’avènement des smartphones dotés d’IA représente la troisième grande révolution de l’industrie mobile, après l’arrive des téléphones puis des smartphones. Dans cette nouvelle ère, l’industrie et l’expérience utilisateur sont sur le point de connaître des changements révolutionnaires. La promesse de OPPO est de se positionner à l’avant-garde de cette transformation, en offrant des expériences enrichies et personnalisées grâce à l’intelligence artificielle.

OPPO a déjà franchi des étapes importantes avec le lancement de son propre Large Language Model (LLM), AndesGPT, doté de 180 milliards de paramètres, actuellement exclusif à la série Find X7. L’IA générative d’OPPO se traduit par une multitude de fonctionnalités innovantes, allant de la suppression intelligente dans les photos à la synthèse de conversations téléphoniques, démontrant la capacité de l’entreprise à intégrer l’IA de manière significative dans l’expérience utilisateur.